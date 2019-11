Der Digitalpakt Schule berücksichtigt auch die Förderzentren des Landes. In Eckernförde profitiert die Schule am Noor von einem jährlichen Digitalbudget von 25 000 Euro, das der Schulträger Kreis aufstockt. Doch es gibt auch Probleme: So bindet die Einführung neuer digitaler Medien Arbeitskraft.