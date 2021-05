Eckernförde

Der Countdown läuft, die Kinder zählen laut mit: „Drei, zwei, eins, null!“. Doch nichts rührt sich auf dem Rasen der Fritz-Reuter-Schule. Der klassische Vorführeffekt, glaubt auch Barbara Grotemeyer, die gemeinsam mit Claudia Herges für den Forschungsexpress der Kieler Uni unterwegs ist. Doch dann tun die Brausetabletten in der Plastikflasche doch noch ihre Wirkung, jagen den darin steckenden, mit Wasser gefüllten Luftballon heraus und katapultieren die Flasche mit einem Puff in 15 bis 20 Metern Höhe. Die Schüler sind begeistert.

Geisterhände aus der Erde

Kohlenstoffdioxid und Energie sind die beiden Themen, die vorrangig in den Experimentier-Sets behandelt werden. Themen, die auch einen aktuellen Zeitbezug haben. Wie lässt sich CO2 erkennen und untersuchen? Grotemeyer und Herges haben dazu spannende und teils witzige Versuche zusammengetragen. Da wachsen zum Beispiel, angetrieben vom Brausetabletten-Gas, Geisterhände aus aufgeblasenen Gummihandschuhen aus der Erde. Die Wandlung von Energie veranschaulichen indes kleine Dynamos und ein Wasserkraftwerk.

Wohnzimmertaugliche Experimente

Alle Experimente sind mit Materialien aus dem Einzelhandel umsetzbar und in der Regel wohnzimmertauglich. „Wir haben zudem nur Masken-konforme Versuche ausgesucht“, sagt Grotemeyer – also ohne Pusten. Fritz-Reuter-Schulleiterin Sabine Herrmann ist froh über die Bereicherung des Sachkundeunterrichts. „So etwas Vielfältiges hatten wir bislang nicht.“ Im Klassenzimmer soll es für die älteren Schüler auch Themenwochen geben, in denen CO2 und Energie behandelt werden. Bezuschusst wird das Projekt von der Förde Sparkasse über Einnahmen aus dem PS-Sparen. „Wir wollen in die Region etwas zurückgeben“, sagt Mitarbeiter Niklas Krüger.

40 Schulen hatten sich beworben

In den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön und in der Stadt Kiel hatten sich insgesamt 40 Schulen um den Forschungsexpress beworben. Zehn bekamen den Zuschlag. Neben der Fritz-Reuter-Schule in Eckernförde ist auch die Surendorfer Grundschule mit dabei.