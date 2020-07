Eckernförde

Zwölf Bilder, Gemälde und Zeichnungen aus Lasersteins schwedischer Zeit sind auf der Carlshöhe zu sehen. Die Künstlerin, die 1930 mit „Abend über Potsdam“ ihr Meisterwerk geschaffen hatte, musste 1937 aufgrund ihrer jüdischen Herkunft aus Nazi-Deutschland emigrieren und fand in Schweden eine neue Wahlheimat. Das im Stile des letzten Abendmahls gestaltete Bild nimmt den Abschied aus Deutschland und die dunklen Wolken der bevorstehenden NS-Diktatur vorweg. Die Mutter stirbt im Konzentrationslager.

Als Emigrantin in der Heimat vergessen

Während Laserstein in Berlin vor allem der modernen, emanzipierten Frau ein Gesicht gibt, führt nach dem frühen Ruhm die erzwungene Trennung zu einem bitteren Bruch in ihrer Biographie. Vergessen von ihrer alten Heimat, muss sie als Emigrantin in Schweden zunächst ums tägliche Brot kämpfen. Sie beißt sich als Porträtistin und Landschaftsmalerin durch. Vor allem viele Kinder-Porträts entstehen im Exil. „Die Menschen interessierten sie“, sagt die Kunsthistorikerin bei Nöth, Regina Gerisch. Dazu gesellen sich Landschaften, Stadtansichten und Stillleben.

Wiederentdeckt in den letzten Jahren

In Schweden gestaltet die Malerin den größten Teil ihres Lebenswerks. Die Bilder in der Galerie Carls Art 78 geben einen Einblick in dieses zweite Phase des Schaffens. Laserstein wurde in den letzten Jahren mit Ausstellungen in London, Frankfurt, Berlin und Kiel wiederentdeckt. Eine weitere große Ausstellung befindet sich in Stockholm und Göteborg in Vorbereitung. Neben der Laserstein-Schau sind auf der Carlshöhe auch Bilder Worpsweder Künstler sowie ausgewählter deutscher und französischer Impressionisten zu sehen.

Lotte Laserstein, Galerie Carls Art 78 auf der Eckernförder Carlshöhe, bis 5. Juli. Geöffnet täglich von 14 bis 18 Uhr.

