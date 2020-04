Drei Gilden ziehen die Notbremse

Eckernförde

Mit rund 1000 Mitgliedern ist die Borbyer Gilde die wohl größte Volksgilde in Schleswig-Holstein. Tradition wird hier, wie auch in den anderen Gilden, groß geschrieben. Jedes Jahr feiern die Borbyer ihre „Drei tollen Tage“ mit Festzelt, Tanz, Umzügen, Kindervergnügen und Schaustellern. Doch diesmal ist alles anders. Vor wenigen Tagen beschloss der Vorstand, aufgrund der Ansteckungsgefahr das Fest und die anschließende Schmeckebierversammlung abzusagen. „Wir achten die Regeln zur Infektionsvorsorge“, sagt der Vorsitzende Lorenz (Lorne) Marckwardt. Gerade auch zum Schutz der älteren Generation.

Corona: Nicht mit Maske zuprosten

Doch war es kein einfacher Schritt, das Fest, das traditionell eine Woche nach Pfingsten gefeiert wird, dieses Jahr zu streichen. „Aber wir müssten auch in Vorleistung gehen, beispielsweise das große Zelt besorgen“, erläutert Marckwardt. Abstand halten, statt Schulter an Schulter zu feiern, sich mit der Maske vorm Gesicht zuprosten – das könne sich die Gilde nicht vorstellen, sagt der Vorsitzende. „Wir wollen ja Spaß haben.“ So sei es die richtige Entscheidung auch in der Verantwortung für die Gesundheit. „Nächstes Jahr, wenn alles vorbei ist, feiern wir dafür umso doller“, fügt er an.

Jubiläums-Fest verschoben

Noch härter trifft es die Eckernförder Bürgerschützengilde von 1570. Die Gelben Westen, wie sie genannt werden, wollten dieses Jahr zu Pfingsten ihr 450-jähriges Bestehen feiern. „Wir werden aber absagen müssen, da wir nicht planen können“, bedauert der Vorsitzende Lars Vondenhoff. Ursprünglich war es vorgesehen, das Jubiläum mit einem großen Fest für die Eckernförder auf dem Rathausmarkt mit Musik und Biertischen zu begehen. „Doch das wird jetzt nichts“, so Vondenhoff. Im Winter soll es dafür ein Grünkohlessen für die Mitglieder geben.

Zeit für Festschrift nutzen

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Planungen gehen momentan dahin, dass die Gelben Westen ihre 450-Jahr-Feier in 2021 am Pfingstsonntag, dem letzten Tag des Jubiläums-Gildejahres, begehen. „Den Montag und Dienstag darauf würde dann das normale Gildefest folgen“, blickt der Vorsitzende voraus. Die Zeit soll außerdem genutzt werden, um eine Festschrift auf die Beine zu stellen. Corona treffe alle Gilden, sagt Vondenhoff. „Und es geht ja auch um die Verantwortung für die Mitglieder und Gäste.“

#SHbleibtstark: Andere müssen mehr aushalten

Dem schließt sich die stille Gilde, die Eckernförder Beliebung, an. Sie richtet kein Fest aus, sondern normalerweise eine launige Generalversammlung mit vielen Reden und der Aufnahme neuer Mitglieder. Rund 100 Personen kommen bei diesen Treffen zusammen. Doch auch das wird es dieses Jahr nicht geben. In Frage stehen außerdem weitere Aktivitäten wie der Herbstausflug und das Kinderfest. Hermann Wolter, Beisitzer im Vorstand, relativiert allerdings: „In Anbetracht dessen, was andere in diesen Zeiten aushalten müssen, ist die Absage kein Drama.“

In Pest-Zeiten gegründet

Durch ihre Historie hat die Beliebung eine besondere Verbindung zu Epedemien. Sie wurde 1629 in einer Zeit gegründet, in der die Pest in Europa wütete. Der „schwarze Tod“ raffte damals mehr als die Hälfte der Eckernförder Bevölkerung dahin. Die Beliebung sollte den Opfern ein christliches Begräbnis ermöglichen. Auch heute noch pflegt sie, wie die anderen Gilden, den Zusammenhalt und das gesellschaftliche Miteinander.

