Lieferdienste haben jetzt Konjunktur

Eckernförde

Der Eingang ist verschlossen. Doch Buchhändler Gerd Kieckbusch steht auch an diesem Tag in seinem Laden am Gänsemarkt. Er sortiert Buch-Bestellungen in Tüten, verstaut sie in eine Kiste. Wenig später macht er sich mit seinem Auto auf den Weg, um die Ware an den Kunden zu bringen. „Die Menschen brauchen Bücher“, ist er überzeugt. Gerade in Zeiten der Kontaktsperre. Dass er einmal den Lieferdienst übernehmen würde, hätte sich Kieckbusch nicht träumen lassen. „Aber Not macht erfinderisch“, sagt er.

Reiseführer nicht mehr gefragt

Wichtig ist für den Buchhändler, dass er seine Stammkunden hält und nicht an anonyme Internet-Riesen wie Amazon verliert. Dafür fährt er täglich fünf bis sechs Stunden durch Eckernförde und die Region. In der übrigen Zeit berät er Kunden am Telefon, nimmt Bestellungen per E-Mail oder WhatsApp entgegen. Was geordert wird? „Alles vom Krimi über den Roman bis hin zu Bastelbüchern für Kinder“, sagt Kieckbusch. „Nur Reiseführer gehen nicht mehr“, fügt er mit einem Schmunzeln an. Die Lage aber bleibt ernst. Seine drei Angestellten müssen ab April in Kurzarbeit gehen.

Jeder hilft jetzt jedem

Kräftige Umsatzeinbußen bekommt auch Lasse Jöhnk zu spüren. Der Inhaber des Elektronikfachmarktes Expert Jöhnk rechnet mit einem Minus von 50 Prozent. Die Verkaufsräume sind geschlossen, doch Bestellungen und Werkstatt laufen weiter. In der Not rückt man zusammen. „Techniker und Verkäufer – jeder hilft jedem“, sagt Jöhnk. Der Verkauf läuft jetzt über einen Beratungs- und Lieferservice. „Gefragt ist momentan alles, was Richtung Homeoffice geht“, sagt er. Computer, Webcams, Headsets – und Spielekonsolen für die Ablenkung zuhause.

Lieferdienst ist gefragt

In der Werkstatt, in der normalerweise 14 Techniker wuseln, ist es ruhiger geworden. Abstand wird gehalten, aber die Telefone klingeln. „Der Beratungs- und Lieferservice wird gut angenommen“, ist Jöhnk froh. „Wir bringen die Ware vorbei, stellen sie vor die Haustür.“ Auch wenn die Waschmaschine streikt, wird geholfen. Montags bis freitags sind Reparaturannahme und Abholstation von 10 bis 17 Uhr erreichbar. „Wir versuchen, alles sehr flexibel zu handhaben“, sagt Jöhnk.

Vor allem Ältere nutzen den Service

Lebensmittelgeschäfte sind weiterhin geöffnet. Doch auch sie reagieren auf die Krise. Nicht nur große Märkte wie Rewe bieten in Eckernförde einen Lieferdienst an. Auch Kleinere wie der Biomarkt in der Speicherpassage bringen Ware zum Kunden. Laut Inhaberin Katharina Schmied nutzen gerade Mütter mit kranken Kindern oder ältere Menschen dieses Dienstags-Angebot. „Es sind viele, die wirkliche Angst haben“, weiß sie. Wurden anfangs vor allem Mehl, Brot und Toilettenpapier geordert, so hat sich die Nachfrage inzwischen „ein bisschen normalisiert“. Schließen musste der Mittagstisch. Stattdessen gibt es jetzt frisch gekochte Bio-Suppen, im Glas oder tiefgefroren, sowie kleine Snacks zum Mitnehmen.

Stadtmarketing listet Anbieter auf

Welche lokalen Unternehmen in der Krise was anbieten, hat das Stadtmarketing aufgelistet. „Angefangen haben wir mit 18 Betrieben, jetzt sind es über 80“, sagt Stefan Borgmann, Leiter der Eckernförde Marketing & Touristik GmbH. Das reicht vom Einzelhandel über Restaurants bis hin zu Dienstleistern. „Wir wollen damit die Wirtschaft unterstützen“, betont der Stadtmarketingmanager. Kunden erhalten so einen Überblick und Unternehmen können auf sich aufmerksam machen.

Appell: "Kauft lokal"

Die Liste ist offen für weitere Anbieter. „Wir bauen auf Kommunikation“, sagt Borgmann. „Und darauf, dass die kleinen, feinen Geschäfte in Eckernförde überleben“. Dem schließt sich Wilfried Wagner vom Wirtschaftskreis an. „Kauft lokal“, lautet sein Appell. „Und bleibt dem Einzelhandel, der mit massiven Einbrüchen zu kämpfen hat, treu.“

Die Liste „Dein Lieblingsladen beliefert Dich“ steht im Internet unter www.ostseebad-eckernfoerde.de

