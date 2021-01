Die in Eckernförde stationierte Jacht „Pantagruel“ ist bei den Fidschi Inseln gesunken. Der hundert Jahre alte Klassiker war in der Südsee kurz vor Weihnachten dem verheerenden Wirbelsturm Yasa zum Opfer gefallen. Eigner Michael Sinzel gibt nicht auf. Er will die elegante Yawl wieder flott machen.