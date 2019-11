53 Künstler beziehen in Wort und Werk Stellung. Zur Jubiläumsausstellung anlässlich zehn Jahre Verein Natur & Kultur Carlshöhe (NaKu) haben sich Mitglieder die Frage nach dem Wesentlichen gestellt. Herausgekommen ist dabei das Manifestival, das am Sonntag in der Galerie Carls Art 78 eröffnet wird.