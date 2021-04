Auch in der Pandemie läuft der Betrieb weiter. Das schleswig-holsteinische Künstlerhaus in Eckernförde hat drei neue Stipendiatinnen aufgenommen. Magdalena Buchwald aus Köln sowie Katharina Wittmann und Deborah Jeromin aus Leipzig finden hier die Muße, um an kreativen Projekten weiterzuarbeiten.