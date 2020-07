Eckernförde

Zwei Tage lang dominierte die „ Seeadler“ in dieser Woche den Blick vom Hauptstrand auf die See. Mehrmals nahm das Schiff östlichen Kurs und schien die Bucht zu verlassen, doch es kehrte immer zurück.

Es handelt sich um ein Fischereischutzboot der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), das aber auf ganz anderer Mission unterwegs war. „Die , Seeadler’ wurde als Übungsplattform der Bordeinsatzkompanie 2 des Seebataillons der Deutschen Marine genutzt“, teilte Susanne Abe von der Bundesanstalt auf Nachfrage mit.

Eckernförder Bordeinsatzkompanien weltweit im Einsatz

„Die Soldaten übten das taktische Anfahren, das Boarding und das taktische Vorgehen an Bord“, sagte sie weiter. Die Besatzung der „ Seeadler“ bekam es mit spezialisierten Kräften der Marine zu tun – eine gehörige Abwechslung zum Alltag der Seeleute.

Die beiden Eckernförder Bordeinsatzkompanien werden weltweit eingesetzt, um zivile Schiffe anzuhalten und zu durchsuchen. Dafür müssen die Soldaten auf den Wasserfahrzeugen von Festrumpfschlauchbooten aus landen und sie besetzen.

Das muss ständig an unterschiedlichen Objekten geübt werden. „Dass eines unserer Schiffe für Übungen genutzt wird, kommt zwei- bis dreimal im Jahr vor“, so Susanne Abe.

Fischereischutzboot „ Seeadler “ mit Heimathafen Rostock

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung bereedert drei Fischereischutzboote. Neben der 20 Jahre alten „ Seeadler“ mit Heimathafen Rostock sind das die 2008 gebaute „Seefalke“ und die „Meerkatze“ von 2009 (beide Cuxhaven).

Während die Schwesterschiffe vor allem in der Nordsee unterwegs sind, kommt die „ Seeadler“ meistens in der Ostsee zum Einsatz. Die prüft, ob die Fischereibestimmungen eingehalten werden.

Dazu gehen die Kontrolleure an Bord von Kuttern und nehmen unter anderem Netzmaschenweiten und die Etikettierung des Fangs in den Blick. Die deutschen Fischereischutzboote gehören zum Koordinierungsverbund Küstenwache und sind damit Vollzugskräfte des Bundes auf See.

Küstenwache umfasst mehrere Behörden und 25 Schiffe

Neben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sind weitere Behörden an dem Verbund beteiligt. Am bekanntesten ist die Bundespolizei mit ihren blauen Schiffen. Zudem sind der Zoll sowie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung dabei.

Insgesamt sind 25 Schiffe der Küstenwache im Einsatz. Alle tragen die Nationalfarben der Bundesrepublik am Rumpf.

