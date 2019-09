Rauschende Preisverleihung mit ausgelassener Stimmung, aber auch mahnenden Worten: Die Sieger des 13. Internationalen Naturfilmfestivals Green Screen sind in Eckernförde gekürt worden. Rund 500 Gäste feierten die Stars der Branche am Abend in der Stadthalle. Der "Beste Film" handelt von Primaten.