Green Screen 2020 findet statt. Das ist die gute Nachricht, die die Macher am Mittwoch in Eckernförde in Zeiten von Corona zu verkünden hatten. Europas publikumsstärkstes Naturfilmfestival läuft diesmal auf der Leinwand und im Internet und wird von fünf Tagen auf sechs Wochen verlängert.