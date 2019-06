Eckernförde

Das Ziel, eine Schule in Guatemala zu finanzieren, haben sie übererfüllt, denn nun kann eine zweite Bildungseinrichtung in dem zentralamerikanischen Staat gebaut werden. Am Ende kommen mehr als 100.000 Euro zusammen – nicht zuletzt mit prominenter Hilfe, sogar aus Hollywood.

Die Jungs sind inzwischen wieder nach Deutschland zurückgekehrt, nachdem sie – wie geplant nach neun Monaten – die chinesische Hauptstadt Peking im Mai erreicht hatten. Hinter ihnen liegen damit tausende Kilometer auf dem Fahrradsattel unter teilweise extremen Bedingungen.

Route führte durch 20 Staaten

Die Route durch 20 Staaten forderte den Mittzwanzigern viel ab, sie kamen an körperliche und mentale Grenzen. Deshalb nannten sie ihr Projekt „Biking Borders“. Der ehemalige Schüler der Peter-Ustinov-Schule, Nono Konopka, und sein Freund Maximilian Jabs erlebten Temperaturen von 38 Grad im Super-Sommer 2018 in Tschechien und minus 23 Grad im Januar in den Bergen der Türkei.

Sie begegneten Wölfen, Bären und Wildschweinen an ihrem Zelt und erlebten Stürme und Tiefschnee. „Aber deshalb kam uns nie der Gedanke, die Tour aufzugeben“, sagte Nono Konopka jetzt. Zweifel kamen jedoch auf, als das Geld für den ersten Schulbau beisammen war, erzählt der 25-Jährige.

Hilfe von US-Schauspieler Ashton Kutcher

Denn damit sei das Ziel erreicht gewesen – gut 50.000 Euro nach nicht einmal der Hälfte der Strecke. Doch der Entschluss stand schnell fest, dass eine weitere Schule finanziert werden sollte. „Antrieb haben uns die vielen Meldungen über Social Media gegeben“, so Konopka.

Tatsächlich verfolgten tausende Menschen in aller Welt die Tour auf Instagram, Facebook und Youtube. 2500 Spender aus 50 Ländern überwiesen Geldbeträge zwischen einem Euro und 13.000 Euro, so Konopka. Prominente Hilfe kam auch aus Hollywood: Der US-Schauspieler Ashton Kutcher empfahl seinen Followern, „Biking Borders“ über die sozialen Kanäle zu verfolgen.

Tandem-Tour mit Joko Winterscheidt und Fynn Kliemann

So kamen 75.000 Euro zusammen. „Ein Sponsor will auf 110.000 Euro aufstocken“, berichtete Nono Konopka. Dazu steht aber erst einmal eine weitere Benefiztour an: Zusammen mit dem TV-Moderator Joko Winterscheidt und dem Youtuber Fynn Kliemann geht es am 26. Juni auf einem Vierer-Tandem für fünf Tage durch alle Hansestädte zwischen Hamburg und Rostock.

Ohnehin erhalten Konopka und Jabs viel Aufmerksamkeit durch ihre Reise. Sie sind allein zu drei Ted-Talks eingeladen, bei denen sie vor großem Publikum von ihrem Abenteuer erzählen. Die erste findet vor 1500 Menschen demnächst in Österreich statt.

Netflix-Dokumentation ist in Arbeit

Außerdem haben die Radler während der Tour vier Terabyte Videomaterial gedreht. Daraus wird nun eine 90-Minuten-Doku für den Streaming-Dienst Netflix erstellt, die möglicherweise 2020 auch im Kino gezeigt wird.

Dass es ein Schulbau in Guatemala sein sollte, war Konopka nach einem Auslandssemester in Mexiko klar. Die Lage in Zentralamerika sei prekär. „Bildung ist die Lösung aller Probleme.“

