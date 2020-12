"Engel im Einsatz… ging es mir durch den Kopf, als ich davon hörte, wie vier Fischer und ein Passant am Sonnabend am Hafen in Eckernförde einen Mann vor dem Ertrinken gerettet haben", schreibt Michael Jordan, Pastor der Eckernförder Kirchengemeinde St. Nicolai, in seinem Wort zu Weihnachten.