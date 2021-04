Online-Sitzungen von Ratsversammlung und Ausschüssen werden in Eckernförde die Ausnahme bleiben. Darauf haben sich die Ausschuss- und Fraktionsvorsitzenden in einem Gespräch mit Bürgervorsteherin Karin Himstedt und Bürgermeister Jörg Sibbel (beide CDU) verständigt.

Den Ausschlag soll jeweils die Abschätzung der gesundheitlichen Risiken geben. Man sei einig, „dass im Ratssaal mit einer leistungsfähigen Belüftung mit Außenluft, der Sitzanordnung auf Abstand und mit Trennfolien sowie der Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln nur ein sehr geringes Ansteckungsrisiko besteht“, sagen Sibbel und Himstedt.

“Das gleiche gilt für Sitzungen der Ratsversammlung in der Sporthalle III des Schulzentrums Süd. Deshalb sollen Ausschüsse und Ratsversammlung auch weiterhin im Ratssaal und in der Sporthalle tagen, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt.“

Politik in Eckernförde empfiehlt Corona-Schnelltest vor den Sitzungen

Wenn bei Ausschusssitzungen Themen von besonderem öffentlichen Interesse behandelt würden, könne alternativ auch ein größerer Tagungsraum gewählt werden", argumentieren die Politikerinnen und Politiker. Zusätzlich empfohlen seien FFP2-Masken und der vorherige Schnelltest beim Besuch von Sitzungen.

Weiter gilt: Sitzungen finden nur bei dringendem Beratungsbedarf statt. Die für den 20. April geplante Sitzung des Umweltausschusses und die des Sozialausschusses am 22. April entfallen deshalb. Die Beratung zum landschaftsplanerischen Wettbewerb in Sachen Bewegungs- und Skatepark erfolgt im Bauausschuss am 4. Mai.

„Online-Sitzungen sind nach gesetzlichen Vorgaben und der Hauptsatzung der Stadt sowie der Geschäftsordnung für Ratsversammlung und Ausschüsse die absolute Ausnahme, falls Beschlussgremium sonst handlungsunfähig wäre“, heißt es. Und sie sollten nur dann stattfinden, wenn etwa der Corona-Inzidenzwert über 100 liege.