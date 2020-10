Eckernförde

Die beiden Männer sollen nach Angaben von Polizeisprecher Sönke Petersen am vergangenen Mittwoch gegen 13.40 Uhr im Rewe-Markt im Sauersgang in Eckernförde einige Flaschen Spirituosen gestohlen haben. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Bahnhof an der Reeperbahn.

Dort soll einer der Täter, ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit roten Haaren, einen Passanten zur Seite gestoßen haben, der ihm im Weg stand. "Die beiden Ladendiebe konnten im Rahmen der Fahndung später am Bahnhof gestellt werden", so Petersen.

Polizei sucht Zeugen vom Bahnhof Eckernförde

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt den Passanten, der von einem der Täter zur Seite gestoßen wurde. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei in Eckernförde unter Tel. 04351/908110 zu melden.

