Seit Freitag sind die Täter auf diese Weise dreimal erfolgreich gewesen, einmal blieb es beim Versuch. "Dabei ist bei allen Fällen auffällig, dass einer der Täter durch die Geschädigten identisch beschrieben wird", teilt Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster mit.

"Regelmäßig handeln zwei Personen. Die Täter sprechen überwiegend ältere Mitbürger an und bieten die Durchführung von Reparaturarbeiten an Häusern an. Über diesen Weg verschaffen die Personen sich Zutritt zum Haus", so Petersen.

Betrüger versuchen zur Zahlung eines Vorschusses zu überreden

"Einer der Täter lenkt dann den Bewohner ab, während der andere nach Diebesgut sucht. Wird der Zugang zum Haus verwehrt, so versuchen die Täter die Geschädigten zur Zahlung eines Vorschusses auf noch folgende Arbeiten zu überreden. Arbeiten werden jedoch nicht durchgeführt."

Einer der Männer soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine schlanke Figur haben. Er wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt. Ihm fehlen Zähne im Mund. Der zweite Täter soll mit etwa 1,70 Meter etwas kleiner sein. Er wird ebenfalls als schlank und 40 bis 50 Jahre alt beschrieben.

Polizei bittet: "Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihr Haus"

Bei beiden soll es sich um Deutsche handeln. Der Mann mit den Zahnlücken wurde auch als Täter für einen Diebstahl in einem Geschäft in der Eckernförder Innenstadt beschrieben.

"Daher die Bitte der Polizei: Achten Sie auf Ihre Wertsachen, lassen Sie fremde Personen nicht in Ihr Haus. Sollten Sie Beobachtungen machen: Wenden Sie sich an die Polizei, nutzen Sie den Notruf", so Sönke Petersen.