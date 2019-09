Mit Primaten-Film zum Green-Screen-Sieg

Eckernförde

Dabei stieg ein Stern noch höher, denn zur großen Überraschung erhielten die Vorjahressieger erneut den Hauptpreis. Dirk Steffens („ Terra X“ im ZDF) als Intendant und Moderator des festlichen Abends machte es spannend, denn der „Beste Film“ wurde erst am Schluss aller 15 Kategorien aufgerufen.

Die Jury hatte sich für das Werk „Herrscher einer vergessenen Welt – Bioko Drills“ entschieden. Kopfschüttelnd, aber mit einem Strahlen im Gesicht kämpfte sich Regisseur Oliver Goetzl unter tosendem Applaus durch die Sitzreihen nach vorne.

Die Überraschung war ihm anzusehen, dass er zum zweiten Mal in Folge den Hauptpreis von Europas größtem Naturfilmfestival gewinnen sollte. Damit hatte er nicht gerechnet.

Preisträger: „Ihr seid doch alle verrückt“

Für Dankesworte konnte er sich noch zusammenreißen. „Ihr seid doch alle verrückt. Das ist der Wahnsinn“, sagte Goetzl und lobte das neunköpfige Team, das auf der Regenwald-Insel Biokos vor der zentralafrikanischen Küste eine noch unbekannte Primatenart, die Drills, gefilmt hatte.

Doch im Anschluss entlud sich Goetzls emotionale Achterbahnfahrt in einem Freudenschrei in Richtung Publikum mit in die Höhe gereckter Faust. Kameramann Ivo Nörenberg beschrieb auf der Bühne, was ihm der Film abverlangt hatte.

„Es war einer der anstrengendsten Drehs überhaupt“, sagte er. Bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit den ganzen Tag hinter der Kamera im wasserdichten Nylonzelt auf der Lauer zu liegen, sei über die Wochen sehr anstrengend gewesen.

Hannes Jaenicke prangert Umweltzerstörung an

Doch die Mühe habe sich gelohnt. Neben der markanten, aus Sand hergestellten Green-Screen-Trophäe gibt es für die Filmemacher auch einen Geldsegen. Der Preis „Bester Film“ ist mit 5000 Euro dotiert, gestiftet von der Stadt Eckernförde.

Neben Fernsehmann Dirk Steffens verliehen dem Abend weitere bekannte Gesicher Prominenz. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) übergab den Nordischen Filmpreis. Schauspieler Hannes Jaenicke hielt die Laudatio in der Kategorie „Green Report“.

Wie sich zeigte, eine Herzensangelegenheit für Jaenicke, der durch Rollen in Fernsehfilmen und Serien bekannt ist, aber auch Tierdokumentationen produziert. „Die Zeit des harmlosen Naturfilms ist vorbei“, sagte Jaenicke mit Blick auf weltweite Umweltzerstörung.

"Saat der Gier" bester "Green Report"

Die Macht der bewegten Bilder werde immer größer, das müsse man nutzen. „Von zwei Millionen bekannten Spezies stirbt absehbar eine Million aus. Deshalb lasst uns wütend sein und ein bisschen Rabatz machen“, sagte Jaenicke auf der Bühne.

Der Preis ging an den Film „Saat der Gier“, der die Fusion des deutschen Chemiekonzerns Bayer mit dem amerikanischen Glyphosat-Hersteller Monsanto in den Blick nimmt.

Es sei schwer, solche Dokumentationen im Fernsehprogramm unterzubringen, kritisierte Autor Michael Heussen im Bühnen-Gespräch. „Die Sendeverantwortlichen sind hier“, bemerkte Dirk Steffens, die sollten sich das zu Herzen nehmen.

Videobotschaft aus den USA

Der von den Kieler Nachrichten gestiftete, mit 1000 Euro dotierte Preis für die „Beste Story“ ging an das US-Werk „Elephant Path“ über die Bedrohung, der Elefanten durch Krieg im zentralafrikanischen Regenwald ausgesetzt sind. Bodo Stade, stellvertretender KN-Chefredakteur, unterstrich die Bedeutung authentisch erzählter Geschichten.

„Wenn die Story unter die Haut geht, bleibt beim Zuschauer etwas hängen“, sagte er. Regisseur Todd McGrain konnte den Preis nicht selbst entgegennehmen, nutzte aber eine Videobotschaft für einen eindringlichen Appell: „Wenn die Elefanten leiden, leiden wir mit.“

