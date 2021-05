Eckernförde

Die Jungmannschüler überzeugten die Jury aus Bildungs- und Wirtschaftsvertretern mit Geschäftsidee und -bericht sowie im Interview und einer Video-Präsentation. In Schleswig-Holstein hatten sich insgesamt zwölf Schülerfirmen um den Titel beworben. Nach einem Vorentscheid standen noch sechs Junior-Unternehmen im Wettbewerb, den die Eckernförder für sich entschieden. Sie hätten das stimmigste Gesamtkonzept, urteilte die Jury.

Motiviert für den Bundeswettbewerb

In einer aufgrund der Pandemie virtuellen Veranstaltung setzte sich Ecksgames gegen die anderen Finalisten durch. „Wir sind super glücklich. Das war der nächste große Schritt auf unserer Reise", sagte die Vorstandsvorsitzende Blanka Meewes live bei der Preisverleihung. Die Schülerfirma will jetzt bald eine neue Edition ihrer EckStories veröffentlichen. "Wir gehen motiviert dem Bundeswettbewerb entgegen“, fügte Meewes hinzu. Der Sieg qualifiziert die Jugendlichen für den Bundesentscheid am 15. Juni.

Gründergeist bleibt gefragt

Auf Platz zwei landeten De lütten helpers vom Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg mit ihrer Koch-App und ihrem gemeinsam mit Senioren entwickelten Kochbuch. Über den dritten Platz freuten sich

Sqeezle vom Gymnasium Kaltenkirchen mit ihrem multifunktionellen Reinigungstool. "Gründungsgeist bleibt in unserer Gesellschaft gefragt", sagte der Vorstandsvorsitzende der Investitionsbank Schleswig-Holstein, Erk Westermann-Lammers. "2020 sind trotz – oder vielleicht sogar wegen – der Pandemie viele neue Geschäftsideen entstanden." Die IB.SH unterstützt seit 25 Jahren den Junior-Wettbewerb in Schleswig-Holstein.

Verpackung wie aus einem Agentenfilm

Ecksgames startete von Beginn an erfolgreich mit seinen Rätselspielen, die an die Black Stories angelehnt sind. Eine pfiffige Idee dachten sich die Schüler für die Verpackung der Rätselkarten aus. Sie werden - wie in einem Agentenfilm - in eine Aussparung innerhalb eines Buches gelegt. Auch im Lockdown lief der Produktion der Spiele weiter, von denen bislang 120 verkauft sind. Nach Rätsel-Geschichten mit Eckernförde-Bezug ist nun eine Schleswig-Holstein-Ausgabe geplant.

2015 holte Rauteck Bundessieg

Der Landessieg von Eckgames weckt Erinnerungen an die Schülerfirma Rauteck, ebenfalls von der Jungmannschule, die mit ihren Flaschenöffnern aus ausgedienten Autogurtschließen 2015 sogar den Bundessieg und den Europa-Titel holte.