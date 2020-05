Die Grundschulen bereiten sich auf den eingeschränkten Unterrichtsstart am kommenden Mittwoch vor. Ab 6. Mai sollen zunächst die Viertklässler wieder in die Klassenräume einziehen. Eine Herausforderung, die auch die Sprottenschule, Eckernfördes größte Grundschule, meistern muss.

Von Christoph Rohde