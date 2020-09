Die St.-Nicolai-Gemeinde will die Stadtkirche zu einem offenen Kulturort in Eckernförde machen – mit geistlichem Charakter. Der neu gestaltete Raum soll für Musik, Tanz, Theater, Lesung und Lyrik ein Forum bieten, aber Kirche bleiben. Den Auftakt macht 23. und 24. Oktober die Band Tears for Beers.