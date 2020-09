Eckernförde

Im Inneren der Stadthalle laufen derzeit vor allem Abbrucharbeiten. Der Lesesaal der Stadtbücherei ist mit Zeltplanen eingehaust. „Er wird wieder Lesesaal und bekommt ein helles Oberlichtband“, erläutert Andreas Mensing vom Kieler Büro BBP Architekten, der mit der Bauüberwachung beauftragt ist. Vorher war hier alles verglast. Jetzt soll es wieder hell werden, aber ohne die Nachteile eines Aufheizens durch Sonnenstrahlen. Anfang nächsten Jahres rechnet Mensing damit, dass die derzeit in die Willers-Jessen-Schule ausgelagerte Stadtbücherei im Gebäude der Stadthalle wieder ihren Betrieb aufnehmen kann.

Energiedurchgang wird halbiert

Noch etwas länger werden die Sanierungsarbeiten für den Veranstaltungssaal andauern. Hier werden die Fassaden erneuert und gedämmt. Das, so der Bauausschussvorsitzende Sören Vollert (Grüne), sei nach 40 Jahren eine normale Instandhaltung. „Das muss man machen.“ Er geht davon aus, dass sich der Energiedurchgang in den sanierten Fassadenbereichen halbiert. „Tragen werden sich die Investitionen durch die Energieeinsparung aber nicht.“ Die Dämmung im oberen Bereich wird als Sandwich-Panel ausgeführt mit asbestfreien Eternitplatten. Am Erscheinungsbild der Fassade soll sich nichts entscheidend ändern. Sie soll nur wirksamer werden.

Asbestkleber unter altem Teppich

Auch innen tut sich einiges. Der Teppich im Erdgeschoss ist raus. Darunter fanden die Sanierer asbesthaltigen Kleber. „Den mussten wir entfernen“, erläutert Mensing. Erneuert wird auch der Bühnenboden. Die verschiebbaren Holzteiler, der Zuschauersaal und die Decke bleiben hingegen erhalten. Im Restaurantbereich läuft eine umfangreiche Schadstoffsanierung. Dabei werden Decke, Lüftung, Teppich und Toiletten (barrierefrei) erneuert. Parallel ist die Stadthallen-Gastronomie neu ausgeschrieben. Bürgermeister Jörg Sibbel rechnet in Kürze mit einer Entscheidung. „Die Auswahlgespräche sind schon geführt.“

Sechs Millionen Euro bisher eingehalten

Die gesamte Stadthallensanierung soll laut Mensing Anfang Mai 2021 abgeschlossen sein. Ob der Saalbetrieb schon Ende Februar beginnen könnte, ist noch unsicher. Laut Sibbel würden derzeit keine Veranstaltungsverträge für März oder April geschlossen. Die Kosten von gut sechs Millionen Euro werden nach Angaben des Baubetreuers bis jetzt eingehalten. „Wir sind aus dem Gröbsten raus, aber es bleibt bis zum Ende spannend“, sagte er.

Nutzungs-Studie für Willers-Jessen-Schule

Schönheitsreparaturen gab es unterdessen an der benachbarten Willers-Jessen-Schule. Auf der Rückseite des historischen Gebäudes erhielten kürzlich die hölzernen Fenster einen Erholungsanstrich. Die Verwaltung arbeitet zudem an dem Prüfauftrag, der verschiedene Nachnutzungen für den ehemaligen Schulbau ausloten soll. Das Ergebnis soll dann Grundlage für eine politische Entscheidung sein.

