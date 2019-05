Als Taxifahrer hat Heiko Siebert schon viel erlebt, doch das Erlebnis mit einer alten Dame im April war selbst für ihn neu. Er fand sich plötzlich mitten in einem Enkeltrick wieder – und verhinderte, dass sein Fahrgast zum Opfer wurde. Ähnliche Fälle gab es bereits in Neumünster und in Rendsburg.