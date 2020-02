Wie lässt sich eine schmuddelige Eckkneipe über Nacht in ein Edellokal verwandeln? Um dieses Kunststück geht es in der plattdeutschen Komödie „Kaviar dröppt Currywurst“, das die Osdörper Speeldeel diese Saison auf die Bühne bringt. Der Kartenvorverkauf beginnt am 8. Februar, Premiere ist im März.