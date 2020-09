Eckernförde

„Es ist ein absoluter Glücksfall, dass die Vorlagen so gut erhalten sind“, sagte Dorothee Bieske, Leiterin des Museums Eckernförde. Ebenfalls Glück, dass sich die Fielmann AG bereit erklärt hatte, die Restaurierung der Werke zu bezahlen.

Damit verfügt das Museum am Rathausmarkt nun über einen „seltenen Schatz kunstvoller handwerklicher Arbeiten aus den 1890er-Jahren“, so Bieske. Die großformatigen Entwürfe stammen aus Eckernförder Privatbesitz und fanden nur zufällig ihren Weg zu den Kunstexperten.

Vorlagen in Eckernförder Fortbildungsschule angefertigt

Unscheinbar in einer engen Rolle versteckt stieß bereits 2016 der damalige Besitzer des Hauses an der Gudewerdtstraße 8 auf die Exponate aus Papier. Die Rolle muss dort mehr als ein Jahrhundert gelegen haben, denn in dem Gebäude befand sich einst das Malergeschäft Staack.

Der Spross der Familie, der 1876 geborene Christian Adolf Heinrich Staack, stieg selbst in den Betrieb ein und fertigte im Alter zwischen 15 und 17 Jahren diese Entwürfe an. Das lässt sich aus den gut lesbaren Signaturen an den Rändern der Arbeiten ableiten.

Sie verraten auch, dass Staack sie in der Eckernförder Fortbildungsschule gemalt haben muss. Diese Einrichtung war Dorothee Bieske zufolge 1875 vom damaligen Gewerbeverein Eckernförde zur Stärkung des Handwerks gegründet worden und befand sich im Gebäude der Bauschule.

Museum Eckernförde plant eine Sonderausstellung

Sie war nicht nur Malern vorbehalten. „Verschiedene Gewerke haben sich dort in den Abendstunden fortgebildet“, so Bieske. Die Museumsleiterin betonte, wie rar die Stücke sind.

Bieske schwebt eine Sonderausstellung zu dem Thema vor. „Ich habe noch nie derart große Vorlagenblätter gesehen“, sagte sie. Daran sei zu erkennen, wie fließend die Grenzen zwischen Handwerk und Kunst damals waren.

Bei den Arbeiten handelt es sich um Vorlagen für Dekorationsmalerei an Stubenwänden, denn um die Jahrhundertwende waren Tapeten noch nicht verbreitet. Wer es sich leisten konnte, ließ diese reichhaltigen Illustrationen direkt auf den Putz malen.

In Staacks Vorlagen sind zum Teil sehr fein gemalte Ornamente, Lilienmotive, Putten, Blumen, Vögel und drachenartige Figuren zu sehen. Das Konvolut umfasst Friese sowie Arbeiten im Stil von Wand- und Deckenkassetten. „In einem Fall hat Staack auch eine Holzmaserung imitiert, als handele es sich um eine Intarsienarbeit“, so Bieske.

Kunsthistoriker von Fielmann AG : "Unglaublich hohe Qualität"

Nur eines der 19 Stücke hat eine andere Signatur: „ W. Albrecht“. Vielleicht ein Mitschüler oder Geselle aus dem Malergeschäft, mutmaßt die Museumsleiterin. Im Gegensatz zu Christian Staack konnte sie im Stadtarchiv nichts über den Maler herausfinden.

„Diese Wandmalerei-Vorlagen sind von unglaublich hoher Qualität“, urteilte Jürgen Ostwald, Kunsthistoriker im Auftrag von Fielmann. Typisch sei der Historismus der 1890er-Jahre, in der viele ältere Stile aufgegriffen wurden.

Ostwald inspizierte die Werke mit dem Eckernförder Filialchef Michael Schmiedel jetzt, nachdem Fielmann den Papierrestaurator bezahlt hatte. Das Brillenunternehmen unterstützt das Museum Eckernförde bereits seit Jahren.

