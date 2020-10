Alles war ausgetüftelt, doch die steigenden Infektionszahlen machen dem geplanten Eckernförder Weihnachtsmarkt jetzt einen Strich durch die Rechnung. Im Ostseebad aber bleibt man flexibel: „Wir bringen in anderer Form Weihnachtsstimmung in die Innenstadt“, kündigt Touristik-Chef Stefan Borgmann an.