Kim Göring strahlt Lebensfreude pur aus. Dabei kommt die 29-Jährige aus Eckernförde dem Thema Sterben, Tod und Trauer so nah, wie nur wenige in ihrem Alter. Sie ist seit 2018 ehrenamtliche Hospizhelferin. „Das bereichert mein Leben. Es ist so wertvoll, einem Menschen Zeit zu schenken“, sagt sie.