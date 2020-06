Eckernförde

„Gerade in der jetzigen Zeit, wo die meisten Händler und Gastronomen in der Innenstadt um jeden einzelnen Kunden und jeden einzelnen Gast, vielfach um ihre Existenz kämpfen, halten wir den Beschluss des Bauausschusses am 11. Juni für völlig unpassend“, so Wilfried Wagner, Vorsitzender des Wirtschaftskreises Eckernförde.

„Er ist ein Schlag ins Gesicht der Wirtschaft unserer Stadt. Eine solche Entscheidung hätte nur getroffen werden dürfen, wenn rechtzeitig im Vorfeld eine Kompensation der wegfallenden öffentlichen Parkplätze geklärt worden wäre.“

150 Parkplätze in Eckernförder Innenstadt nur für Anlieger

Hintergrund ist, dass rund 150 öffentliche Parkplätze in der Innenstadt künftig nur noch Anliegern zugänglich sein sollen. Wann die Parkplätze umgewidmet werden, ist derzeit noch unklar.

CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Heldt rechnete zuletzt frühestens im Herbst damit. Die Parkplatz-Pläne sollen zudem noch im nächsten Bauausschuss am 1. September diskutiert werden.

Der Wirtschaftskreis Eckernförde fordert Politik und Verwaltung auf, die Umsetzung des Beschlusses so lange auszusetzen, bis das Parkraumkonzept für Eckernförde vorliegt – und bis entsprechend neuer Parkraum im Innenstadt-Nahbereich geschaffen worden ist. Über das Konzept wird seit Jahren diskutiert. Wann es fertig wird, ist offen.

Wirtschaftskreis : Wo bleiben Parkplätze auf Gleis 3 und am Grünen Weg?

„Wir können zum Beispiel nicht verstehen, warum nicht endlich auf dem städtischen Areal am Gleis 3 im Bahnhofsbereich und am Grünen Weg neue öffentliche Parkplätze geschaffen oder zumindest die Vorbereitungen für den Bau getroffen worden sind“, so Wilfried Wagner.

„Die Parkplatz-Situation in Eckernförde hat sich in den letzten Jahren zunehmend dramatisch entwickelt. Viele Flächen sind schon früh morgens von Pendlern belegt. Das unzureichende Parkplatzangebot ist und wird immer mehr zum limitierenden Faktor für die Frequentierung der Innenstadt."

Deshalb seien nicht weniger, sondern mehr gut erreichbare Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt nötig. "Nur wenn Besucher und Gäste sicher sein können, dass sie einen solchen Parkplatz finden, werden sie auch in Zukunft gern zum Bummeln, Einkaufen und Essengehen nach Eckernförde kommen. Und nur dann haben Handel und Gewerbe im Innenstadtbereich langfristig eine Zukunft.“

Verkehr zum Parkhaus am Noor lenken

Der Wirtschaftskreis erkenne das eigentliche Ziel der Politik durchaus an, den Parksuchverkehr vor allem in Langebrückstraße, Reeperbahn, und Frau-Clara-Straße einzuschränken. „Natürlich müssen wir den Verkehr im Altstadtbereich besser steuern und möglichst stark beruhigen."

Auch der Autoverkehr insgesamt müsse reduziert werden. "Aber der jetzt vorliegende Beschluss ist eine zur absoluten Unzeit verordnete Verkehrswende mit der Brechstange, ein verantwortungsloses Experiment auf dem Rücken der Wirtschaft ohne Rücksicht auf Verluste.“

Einen Ansatz für eine kurzfristige Entlastung der Innenstadt vom Autoverkehr sieht der Wirtschaftskreis eher an anderer Stelle: „Warum lenken wir den Besucher- und Kundenverkehr zum Beispiel von der B76 aus nicht viel konsequenter zum neuen Parkhaus an der Noorstraße? Dort gibt es oftmals noch Kapazitäten“, regt Wilfried Wagner an.

