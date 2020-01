Thomas Nielsen lässt das H-Boot wieder aufleben

Eckernförde

In den 1980er- und 1990er-Jahren ist Nielsen selbst H-Boot gesegelt. Auf unzähligen Regatten und sogar Weltmeisterschaften zwischen Finnland und Italien. „Das war damals die Hochzeit der H-Boote“, erinnert er sich gerne zurück. Die Nachfrage nach der kleinen Jacht war groß.

Pro Jahr wurden 200 bis 300 Boote gebaut. Doch inzwischen ist es ruhiger geworden um das H-Boot. Zwar sind viele der langlebigen Boote noch aktiv. Es fehlt aber an Neubauten. Und die sind wichtig für den Erhalt einer Klasse.

Lizenz benötigte dreieinhalb Monate

Zuletzt gab die renommierte Frauscher-Werft in Österreich die H-Boot-Produktion auf. Von ihr kaufte Nielsen die Form für den GFK-Rumpf und erwarb dazu die Lizenz für den Bau. Letztere musste er bei der World Sailing Organisation in London beantragen.

Keine einfache Sache, wie er berichtet. „Das hat mich dreieinhalb Monate und Tausende Mails gekostet.“ Schließlich handelt es sich um eine internationale Einheitsklasse, die auch Weltmeisterschaften austrägt. Doch Nielsen blieb hartnäckig – bis das grüne Licht aus London kam.

Neubau wird auf Messe gezeigt

Inzwischen ist das erste H-Boot auf der estnischen Saare Werft, die der Eckernförder vor zwei Jahren übernommen hat, produziert. Bei Saare werden sonst hochwertige Fahrtenjachten von 38 bis 46 Fuß gefertigt. Doch das H-Boot ist für Nielsen ein Liebhaber-Projekt.

„Seit 30 Jahren habe ich davon geträumt, ein eigenes zu bauen“, sagt er. Jetzt steht es schneeweiß mit glänzendem Rumpf bereit, um vom 18. bis 26. Januar auf der Boot Düsseldorf, der weltweit größten Boots- und Wassersportmesse, gezeigt zu werden.

Erste Anfragen liegen schon vor

Warum er gerade auf einen Oldtimer setzt, erklärt Nielsen so: „Manchmal ist das, was es schon lange gibt, nicht das Schlechteste.“ In der Tat hat sich das H-Boot vielfach bewährt – auf Regatten, in der Freizeit, mit Familien, auf Touren und Einhand.

Manche 30 Jahre alten Boote können heute noch vorne mitfahren. Klassenvereinigungen gibt es in sieben Ländern in ganz Europa. Allein in Deutschland werden pro Jahr 50 bis 55 Ranglistenregatten gestartet. Von der Boot Düsseldorf verspricht sich Nielsen erste Aufträge. Acht bis neun konkrete Anfragen liegen schon vor.

Zurück auf die Regatta-Bahn

Allerdings wird die Saare Werft auf der estnischen Insel Saaremaa nur kleine Stückzahlen produzieren können. „Das geht nicht in die Hunderte, wir rechnen mit fünf bis zehn Booten pro Jahr“, sagt der Eckernförder. Dabei kommen Materialien nach dem Stand der Technik zum Einsatz. Harze, die osmoseresistent und steifer sind.

Gemeinsam mit seinem Sohn Niels, der bereits in die Geschäftsführung von Yachtsport Eckernförde einbezogen ist, will er auch wieder bei Regatten mitmischen. Die WM vor Warnemünde und die DM auf dem Baldeneysee bei Essen hat der 62-Jährige im Visier. „Seen kann ich gut“, sagt er mit Blick auf seine Erfolge auf der Alster.

Für Nielsen ist das H-Boot auch ein Zurück zu den eigenen seglerischen Wurzeln. Ohne viel Firlefanz und immer dicht dran an Wind und Wasser. „Das H-Boot“, sagt er, „das ist Segelspaß pur.“

H-Boot Ein Klassiker aus den 1960er-Jahren Das H-Boot wurde 1967 von dem Finnen Hans Groop konstruiert. Sein Vorname steht auch für das H in der Klassen-Bezeichnung. Das 8,28 Meter lange Kielboot besitzt schlanke Formen mit eleganten Überhängen. Es ist 2,18 Meter breit und sein Kiel reicht 1,30 Meter tief. Mit 1450 Kilogramm Gewicht ist das H-Boot trailerbar und kann viel Wind vertragen. Die Hälfte des Gewichts steckt im Kiel. Der Kleinkreuzer trägt 25 Quadratmeter Segelfläche am Wind, davon entfallen 15 auf das Großsegel und zehn auf die Fock. Vom H-Boot wurden bislang über 5000 Stück gebaut. Damit gehört es zu den größten Kielboot-Klassen in Europa. In Deutschland ist das H-Boot vor allem auf den Seen im Süden beheimatet, mit ihm wurde aber auch schon der Atlantik überquert.

