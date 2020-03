Eckernfördes Bürgermeister Jörg Sibbel in häuslicher Quarantäne

Eckernförde

Im näheren Kollegenkreis von Thekla Sibbel gab es einen Corona-Fall. "Dadurch hatte es eine Übertragung gegeben", erläutert Bürgermeister Jörg Sibbel auf Anfrage von KN-online. Seine Frau und zwei ihrer Kolleginnen zeigten Erkrankungssymptome. "Sie entsprachen einem ganz normalen, grippalen Infekt", so Sibbel.

Symptome wieder abgeklungen

Bei einem anschließenden Test ist Thekla Sibbel am Donnerstag positiv getestet worden. Daraufhin hatte sich auch Eckernfördes Bürgermeister umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

Lesen Sie auch: Kiels Stadtsprecherin unter Quarantäne - Presseteam der Stadt im Homeoffice

Jörg Sibbel und sein Sohn zeigen keine Krankheitssymptome. "Auch bei meiner Frau sind sie inzwischen so gut wie verschwunden", berichtet der Bürgermeister. Getestet wurde er bislang nicht, da keine Anzeichen vorliegen.

Amtsgeschäfte aus dem Homeoffice

Derzeit leitet Jörg Sibbel seine Amtsgeschäfte vom Homeoffice aus. Er hat sich ohnehin seit Jahren einen Arbeitsplatz im eigenen Haus eingerichtet. "Von dort komme ich an alle Vorgänge im Rathaus heran und auch an den E-Mail-Verkehr", sagt der Verwaltungschef.

Abstimmungen mit Mitarbeitern und Politik laufen über Telefonkonferenzen. Akten, die unterschrieben werden müssen, werden zu diesem Zweck vor die Tür gelegt. Oder die stellvertretenden Bürgermeister leisten Unterschriften.

Vorerst keine Ausschusssitzungen in Eckernförde

Kommunalpolitische Sitzungen stehen derzeit nicht an. "Es gilt auch die Empfehlung, darauf zu verzichten, solange sie nicht unbedingt erforderlich sind", betont Sibbel.

Nach der jüngsten Ratsversammlung am 19. März 2020 liegen nach seiner Einschätzungen derzeit keine akuten Entscheidungen an. "Die Stadthallen-Sanierung ist normal angelaufen, der abgebrannte, historische Kiosk am Vogelsang wird fertiggestellt", sagt er.

Abstimmung in Eckernförde über Videokonferenzen

Da Ausschusssitzungen entfallen, wird nach seiner Einschätzung die nächste Ratsversammlung auf jeden Fall länger dauern. Vorbereitende Abstimmungen würden dann über Videokonferenzen mit den Fraktionsvorsitzenden und der Verwaltung laufen.

Beispielsweise wird derzeit überlegt, ob sich die Verlegung einer Hauptleitung im Vorfeld des barrierefreien Ausbaus der Nicolaistraße noch vorziehen lässt. Denn auch die Stadtwerke befänden sich im Krisenmodus.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier