Eckernförde

Kurpark Eckernförde um 11 Uhr. Anja Schöning dreht den Hahn am unterirdischen Hydranten zu. „Genug ist es nie“, sagt sie mit Blick auf die nach Wasser lechzenden Blütenschönheiten, die den Park zur Augenweide machen. „Aber in Kürze macht das Bewässern keinen Sinn mehr. Ab Mittag nehmen die Pflanzen bei großer Hitze nichts mehr auf.“

Tag für Tag füllen Schöning und ihre Kolleginnen und Kollegen große Fässer auf drei Wagen der Stadtgärtnerei oder schließen Schläuche an eigens dafür angelegte Zapfstellen an, um ihre Zöglinge zu versorgen. Die sind so zahlreich, dass selbst Sylvia Bent, Chefin der Stadtgärtnerei, ihre Anzahl nicht mehr ermitteln kann.

Eckernförder Kurpark ist besonders bunt bepflanzt

Verkehrsinseln, Straßenbeete, Verkehrskreisel, Randstreifen an der B 76, Parks, andere Grünflächen und das gärtnerische Prunkstück Kurpark sind so fantasievoll bunt bepflanzt oder bewusst mit naturnaher, standortgerechter Vegetation bestückt, dass Auswärtige nur staunen und Eckernförder den Hut vor der Truppe mit den grünen Daumen ziehen.

Entsprechend aufwändig ist die Pflege, die sich das Ostseebad leistet. Einheimische wie Gäste sollen jedes Jahr neu mit jahreszeitlich passenden Ideen überrascht werden. Bei extremer Sommerhitze ist die Gärtnerei dann vor allem als Bewässerungstrupp gefordert. „Zur fehlenden Feuchtigkeit im Boden kommt der Ostwind, der die Pflanzen zusätzlich austrocknet“, erläutert Bent.

Ostwind und Wassermangel machten Blumen und Bäumen zu schaffen

Und tatsächlich: Durch den Kurpark an der Strandpromenade fegt seit Dienstag eine steife Brise, die die Strandgäste gegenüber über Abkühlung und Brandung jubeln lässt. Die Blumen aber lassen noch schneller als sonst bei hohen Temperaturen die Köpfe hängen. Besser kommt die Dünenvegetation an der Bundesstraße 76 damit zurecht.

Unter unstillbarem Durst leiden momentan nicht nur die einjährigen Pflanzen. Bent: „Der Wassermangel der Vorjahre im Boden ist noch nicht wieder ausgeglichen. Aussagen der Land- und der Forstwirte kann ich nur bestätigen."

"Wir haben meist zwei Perioden im Jahr mit wenig Regen, nämlich um Ostern und im Hochsommer. Im Juni dagegen regnet es oft ergiebig", erklärt sie weiter. "Diese Regenmengen hatten wir diesmal nicht. Schauer haben die Erde nur einige Zentimeter durchfeuchtet. Gräbt man tiefer, ist der Untergrund knochentrocken.“

Stadtgärtnerei Eckernförde sorgt für Regen

Und so können auch Bäume und mehrjährige Pflanzen mit tieferen Wurzeln nicht genügend aus dem Boden saugen, um der Hitze zu trotzen. Deshalb muss jetzt täglich reichlich gewässert werden.

„Hier im Park schalten wir normalerweise morgens die Beregnung an“, erklärt Gärtnerin Schöning. „Bei diesem Wind aber würden nur die Spaziergänger nass, nicht der Boden. Also gießen wir von Hand.“

Wie sich Pflanzen vor Sommerhitze schützen

Ihre Chefin ergänzt: „Täten wir das bei großer Hitze, könnten die Pflanzen das Wasser nicht aufnehmen. Sie fahren ihr Verdunstungssystem über die Blätter dann zurück. Sie sind erst wieder abends, nachts und morgens aktiv.“ Für jüngere Stadtbäume hat sich die Crew da etwas anderes einfallen lassen, was sehr effektiv ist und die Gärtner entlastet.

„Am Stamm sind grüne Wassersäcke postiert, die 60 Liter fassen. Durch feine Poren sickert Nässe sehr langsam ein, so dass es die Wurzeln erst später erreicht. Käme es im Schwall, würden die Masse oberflächlich ablaufen oder verdunsten“, klärt die Leiterin der Stadtgärtnerei auf.

Empfehlung Profitipp für Hobbygärter Auch Pflanzen transpirieren, um durch Verdunstung über die Blätter ihre Wohlfühltemperatur zu halten. Zu viel Wasser dürfen sie aber auch nicht abgeben, um nicht zu vertrocknen. Ist der Nachschub im Boden gering, gilt das um so mehr. Sylvia Bent, Chefin der Stadtgärtnerei Eckernförde: „Viele Pflanzen rollen ihre Blätter daher in der Mittagshitze ein, um die Oberfläche zu verringern. Schlappe Blätter haben also nicht nur die Ursache Wassermangel, sondern auch noch eine Schutzfunktion. Sobald es kühler ist, kommt das System wieder in Gang, Gießwasser wird aufgesogen.“ Ihr Tipp für den Garten: bei Hitze nur frühmorgens und abends wässern. Eine Bitte hat Syliva Bent auch noch an die Bürger in den Siedlungen: "Wenn Sie die Gelegenheit haben, dann helfen Sie uns bei sich vor der Haustür und spendieren sie den öffentlichen Beeten abends oder morgens mal eine große Kanne Wasser."

