Edeka in Gettorf schließt für Umbau

Überquellende öffentliche Abfalleimer, Böllerreste überall - der große Kater kam an Neujahr beim Aufräumen nach der Silvesternacht. Während in vielen Orten des Altkreises Besen und Kehrblech für die Aufräumarbeiten ausreichten, waren an Eckernfördes Hafenpromenade größere Geschütze notwendig.