„Es gibt noch viel, was Senioren in Eckernförde bewirken können“, sagt die scheidende Vorsitzende Renate Gorny. Eigentlich sollte schon längst ein neuer Seniorenbeirat im Amt sein. Wegen der Pandemie fiel die Wahl jedoch im Sommer aus. Jetzt soll die Abstimmung im Zeitraum vom 26. bis 30. Oktober über die Bühne gehen. „Wir hoffen, dass sich genug Senioren zur Wahl stellen“, unterstreicht Renate Gorny. Immerhin setzen sich die ehrenamtlichen Mitglieder für die Belange und Bedürfnisse älterer Menschen im Ostseebad ein, geben deren Anliegen an die Stadtpolitik weiter.

Bis zum 25. September nimmt die Stadtverwaltung Bewerbungen von Kandidaten entgegen

Laut Satzung hat der für drei Jahre gewählte Seniorenbeirat bis zu sieben Mitglieder, die mindestens 60 Jahre alt sein und ihren Hauptwohnsitz in Eckernförde haben müssen. Bis zum 25. September nimmt die Stadtverwaltung noch Bewerbungen von Kandidaten entgegen – es ist also höchste Eisenbahn.„Ein Seniorenbeirat ist ja so wirksam, wie die Leute, die in ihm mitwirken“, sagt Renate Gorny. Die 71-Jährige war gleich zwei Amtszeiten im Gremium aktiv, jetzt kandidiert die Vorsitzende nicht mehr. Ihre Bilanz fällt gut aus, wenngleich Corona ein Einschnitt war. So habe der Beirat die Einführung von Seniorentickets für den Eckernförder Busverkehr zu ermäßigten Preisen angeschoben. „Leider sind ja nicht alle älteren Menschen gut betucht“, sagt Renate Gorny. Die Arbeit im Seniorenbeirat bedeute mitunter, dicke Bretter zu bohren.

Umso mehr versuchten die engagierten Ehrenamtler, mit Stellungnahmen und Ideen in der Stadtpolitik stets beratend am Ball zu bleiben. In ihren Anliegen ging es unter anderem um einen barrierefreien Ausbau der Nicolaistraße, die Noor-Öffnung oder die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Einführung eines Seniorenpasses in Eckernförde war ein Erfolg

Als einen Erfolg hätten Renate Gorny und ihre Mitstreiter Edeltraut Hinz, Werner Huß, Jürgen Glowik und Klaus Wille gern die Einführung eines Seniorenpasses in Eckernförde verbucht, dessen Erwerb den Eintritt ins Schwimmbad oder zu Theateraufführungen zu ermäßigten Preisen ermöglicht. Das Vorhaben klappte jedoch nicht. „Vielleicht schaffen das ja unsere Nachfolger“, sagt die Vorsitzende.

Gerade ältere Menschen sind von den Einschränkungen durch die Pandemie stark betroffen

Als einen herben Einschnitt bezeichnen die Beiräte die Absage des monatlichen Seniorenfrühstücks mit Vorträgen oder Gesang seit Mitte März. „Gerade ältere Menschen sind ja von den Einschränkungen durch die Pandemie stark betroffen“, stellt Renate Gorny fest. Bei jedem Seniorenfrühstück tummelten sich stets 40 bis 50 Besucher in der Bürgerbegegnungsstätte. Bei der Gelegenheit erfuhren die Beiräte von älteren Menschen oftmals, wo der Schuh drückt.

Die Stadtverwaltung Eckernförde nimmt bis zum 25. September Bewerbungen für den Seniorenbeirat entgegen. Die Wahl ist vom 26. bis 30 Oktober. Bewerbungsformulare für eine Kandidatur gibt es im Rathaus, Amt für Ordnungs- und Sozialwesen (1. OG, Zimmer 132), oder unter www.eckernfoerde.de/Aktuelles

