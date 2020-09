Die Corona-Krise hat die Arbeit des Eckernförder Seniorenbeirates ausgebremst. Sitzungen hielt das Quintett nach einer Zwangspause zwar wieder ab. Doch das beliebte Seniorenfrühstück fällt seit Mitte März aus. Jetzt steht die Wahl eines neuen Beirates an. Mitstreiter sollen sich melden.

Gremium in Eckernförde

Von Jan Torben Budde