Demo für Freiheitsrechte blieb friedlich

Eckernförde

Es war die erste Demonstration, die in Corona-Zeiten im Kreis Rendsburg-Eckernförde stattfand. Initiator Leif Hansen aus Taarstedt hatte 20 bis 30 Teilnehmer angemeldet. Der Kreis genehmigte mit entsprechenden Auflagen. Dazu gehörte ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Personen, kein Verteilen von Flugblättern (nur Auslegen) und ein Ordner ab einer Zahl von 30 Demonstranten.

Erste Demo seit Anfang März

Das Polizei-Aufgebot sollte vor allem auf die Abstandsregeln achten. "Auch in einer Corona-Lage ist die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut", sagte ein Vertreter des Ordnungsamtes des Kreises. Die Veranstaltung sei genehmigt und dürfe somit stattfinden.

Seit Anfang März hatte es im Kreisgebiet keine Demonstration mehr gegeben. Fridays for Future haben ihren unsprünglich für den 24. April geplanten Klimaschutz-Protestzug zurückgezogen.

"Unser Ziel ist es, ins Gespräch zu kommen", sagte Initiator Hansen auf dem Rathausmarkt. Es fehle der politische Austausch über die aktuelle Situation. "Und wir wollen herausfinden, ob wir mit unserer Position alleine stehen." Auch wenn es stürmisch zugeht: In sozialen Medien ist Hansen nach Ankündigung der Demo bereits mit einer Vielzahl "beleidigender Reaktionen" konfrontiert worden.

Meinungen prallen aufeinander

Der 46-Jährige, der Mitglied des Vereins " Mehr Demokratie" ist, plädiert für mehr Selbstverantwortung in der Corona-Krise. Sein Ansatz: Die Regierung erkläre sinnvolles Verhalten und warte ab, wie die Bevölkerung reagiere.

Erst dann, so Hansen, könnten strengere Einschränkungen erwogen werden. Dass der Taarstedter in Eckernförde zur Demo aufrief, begründete er nicht nur mit einem privaten Bezug zur Ostseestadt. In Eckernförde sei das Meinungsspektrum relativ offen, sagte er.

Unter den Veranstaltungsbesuchern prallten manche Ansichten aufeinander. Während ein Teilnehmer darüber klagte, dass schon sein zweiter Urlaub "versaut" sei, er "langsam stinkig" werde und viele sich isoliert fühlten, traf er damit bei einem Rentner auf wenig Verständnis. "So ein Schwachsinn", sagte dieser. Solidarität sei in Zeiten der Pandemie gefragt.

Sorge über Blockwart-Haltung

Ein 51-Jähriger war ganz speziell von den Infektionsschutz-Verordnungen betroffen. "Ich hab' mein Haus verkauft und wollte in zwei Wochen mit meinem Schiff auf große Fahrt gehen", erzählte er. Doch das gehe jetzt nicht mehr. Die vertretbaren Regeln halte er ein, sagte der Skipper. Doch nicht alles könne er nachvollziehen.

Torsten Behr besuchte die Demonstration, da für ihn die Meinungsfreiheit ein "zentrales Element" sei. Der Naturwissenschaftler machte eine Lücke aus zwischen dem, was man errechnen könne, und dem, was daraus gemacht werde. Um Lungenkrankheiten einzudämmen, müssen man konsequenerweise auch das Rauchen verbieten, sagte er.

Auch in der Corona-Krise gehe es darum, Zahlen zu bereinigen, um sie vergleichbar zu machen. Sorgen bereitet dem 53-Jährigen eine zunehmende "Blockwart-Haltung" in der Bevölkerung. "Die Grundmaxime ist Respekt", betonte Behr.

