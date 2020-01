Wer grüßt da so freundlich zum neuen Jahr? Seehund? Kegelrobbe? Zeitungsleser Jannick Joost aus Kiel bannte den entspannten Meeressäuger vor der Küste zwischen Stohl und Dänisch Nienhof am Nachmittag des 2. Januar aufs Handyfoto. Das Tier ist Beleg: Der Robbenbestand in der Ostsee wächst weiter.