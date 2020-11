Mit brachialer Gewalt sind Unbekannte in ein Geschäft in der Eckernförder Fußgängerzone Kieler Straße eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Der Einbruch muss sich am Abend des Reformationstages ereignet haben. Die Täter gelangten von hinten über die Gudewerdtstraße an das Geschäftsgebäude.