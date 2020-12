Reiche Beute haben Einbrecher in Schwedeneck gemacht: Beim Einbruch in die Scheune eines Gutshauses stahlen sie unter anderem drei Motorräder und weitere Geräte. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 30.000 Euro.

Einbruch in Schwedeneck: 30.000 Euro Schaden

Motorräder und Geräte weg - Einbruch in Schwedeneck: 30.000 Euro Schaden

Motorräder und Geräte weg - Einbruch in Schwedeneck: 30.000 Euro Schaden

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck