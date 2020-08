Die Leidenschaft ist rot-schwarz für Carl-Friedrich und Leonard Jöhnk aus Gettorf. So rot wie das Label einer italienischen Kultmarke für Kaffee und Espressomaschinen, so schwarz wie heißer Espresso oder Filterkaffee. Sie sind jetzt mit ihrer Kaffeerösterei Scuderia del Caffè in Gettorf am Start.