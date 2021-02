Einzelhändler über den Lockdown: "Worauf können wir uns noch verlassen?"

Eckernförde

Mit der Verlängerung des Lockdowns hat auch der Einzelhandel zu kämpfen. Im KN-Interview spricht der Eckernförder Ladenbetreiber Bernd Hadewig über die Folgen für das Geschäft, die unternehmerischen Alternativen, die Perspektiven für die Zukunft und die Wünsche an die Bundesregierung.

Der Einzelhandel darf erst wieder öffnen ab einem Inzidenzwert von 35. Was haben Sie empfunden, als Bund und Länder die Entscheidung am Mittwoch verkündeten?

Anzeige

Ich war ziemlich enttäuscht. Denn wir haben uns mit unserem Geschäft darauf verlassen, dass der bisherige Stufenplan der Landesregierung auch gilt. Die Zusage des Landes war: Wenn wir in Schleswig-Holstein unter den ursprünglichen Inzidenzwert von 50 kommen, dass dann nicht nur Kindergärten und Schulen geöffnet werden, sondern eben auch der Einzelhandel wieder eine Chance bekommt. Wir standen also kurz davor und dann wurde mit der 35er-Inzidenz eine neue Hürde aufgebaut. Wir fragen uns: Worauf können wir uns eigentlich verlassen? Denn sollte am 7. März die 35 erreicht sein, dann kann es ja sein, dass wieder die Bundesregierung sagt, das ist alles viel zu hoch, wir müssen auf 20 oder 15 herunterkommen.

Kein festes Datum für Lockerungen, sondern ein Limit für den Infektionswert – ist das aus Ihrer Sicht der bessere Weg?

Wir haben den Landes-Stufenplan begrüßt und uns auf das Erreichen des Inzidenzwertes 50 eingestellt. Wir im Einzelhandel erfüllen die Hygienebedingungen. Der Einzelhandel gehört nicht zu den Hotspots. Es ist notwendig, die Hotspots zum Beispiel in Großschlachtereien, in Seniorenheimen oder bei großen Familienfeiern auch wirklich zu lokalisieren und dort gezielt zu handeln.

Das ist Bernd Hadewig Bernd Hadewig führt gemeinsam mit seiner Frau Susanne seit knapp neun Jahren das Geschäft „Die neue Spielkiste“ in Eckernförde mit Spielwaren aus kleinen Manufakturen sowie Kinder- und Jugendbüchern. Der 74-Jährige war zuvor von 1984 bis 2012 Geschäftsführer und Schulleiter der Eckernförder Waldorfschule und hatte 1978 als Waldorflehrer in Rendsburg begonnen. Als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker sitzt Hadewig seit 2018 für die FDP in der Eckernförder Ratsversammlung.

Die Friseurinnen und Friseure dürfen ab 1. März wieder öffnen, der Einzelhandel muss warten. Fühlen Sie sich benachteiligt?

Nein nicht wirklich, den Friseuren gönnen wir das. Aber es ist so, dass die Differenzierung im Einzelhandel unserer Ansicht nach nicht richtig gelaufen ist. Letztes Jahr wurde etwa in Brandenburg und Berlin entschieden, dass Buchhandlungen öffnen durften. Da hatte man bewusst differenziert. Und das hätten wir uns auch in Schleswig-Holstein gewünscht. Zwar wird in den Sonntagsreden immer gesagt, der Einzelhandel ist benachteiligt, da wollen wir etwas tun. Aber konkret tauchen wir bei diesen Maßnahmen jetzt gar nicht auf. Es ärgert uns, dass beispielsweise Einkaufsmärkte, die im Lockdown öffnen dürfen, eine umfangreiche Spielwaren- und Buchabteilung haben.

Seit Mitte Dezember sind die Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Die Betriebskosten laufen aber weiter. Wie lange können Sie und Ihr Laden das noch durchhalten?

Eigentlich sind wir an der Grenze. Nun sind wir persönlich, meine Frau und ich, auch Rentner. Wir hatten uns vor neun Jahren in dieses „Haifischbecken“ Einzelhandel begeben. Mit unserer Spielkiste in Eckernförde hatten wir das Glück, eine gute Lage im Hafenquartier gefunden zu haben. Wenn die Saison wieder losgeht, ist das eine Flaniermeile. Doch unsere Tochter soll das Geschäft Ende des Jahres übernehmen. Und wenn sie mit drei Kindern davon existenziell abhängig ist, dann kann es schwierig werden für sie und ihre Familie. Wir helfen zwar noch mit in den nächsten Jahren, aber bei so einem Geschäft als alleiniges Einkommen, um eine Familie zu ernähren, da braucht man verlässliche Grundlagen.

Welche geschäftlichen Alternativen haben Sie gefunden, um sich in dieser Zeit über Wasser zu halten?

Wir haben schon bei der ersten Corona-Welle das Glück gehabt, dass ein junger Start-up-Unternehmer uns einen virtuellen Rundgang durch den Laden gestaltete. Das heißt, wir können per Internet, per E-Mail, Homepage, Facebook, Instagram sagen: Da seht ihr das Geschäft, guckt in unser Sortiment. Dann haben wir einen Abhol- und Lieferservice eingerichtet. Wir beraten die Kunden über Internet oder telefonisch, wir machen ein Angebot, scannen oder fotografieren die Waren. Und meine Frau und ich fahren gerne nachmittags und manchmal auch abends die Bestellungen aus. Das heißt: Was Amazon kann, können wir auch. Und da wir auch als Buchhändler gelistet sind, können wir bis 15 Uhr beim Grossisten bestellen. Das wird dann in der Nacht geliefert, wenn die Witterung mitmacht. Und am nächsten Morgen ist das Buch da und wir können noch am selben Tag ausliefern.

Haben Sie Entschädigungszahlungen beantragt und auch erhalten?

Ja, wir haben im letzten Frühjahr eine Entschädigung beantragt und erhalten. Und für das, was im Dezember und Januar an Defizit aufgelaufen ist, bereiten wir einen Antrag in Zusammenarbeit mit unserem Steuerberater vor. Wir sind also zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr eine Unterstützung kriegen.

News aus Eckernförde Alle wichtigen News aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Reicht das Geld aus?

Sie helfen bei den Fixkosten, bei den Mieten und bei den Gehältern. Dadurch, dass wir ein Familienbetrieb sind, sind wir bei den Personalkosten nicht so ausweitend gewesen. Und wir haben die sogenannten geringfügigen Beschäftigungen in dieser Zeit gestoppt. So versuchen wir, über die Runden zu kommen. Aber die Hauptbrocken sind die monatliche Miete und die weiteren Fixkosten. Da müssen Bund und Land dem Einzelhandel schnell helfen.

Wenn Sie auf Ihnen bekannte Einzelhändlerinnen und Einzelhändler blicken, wie geht es den Kollegen?

Die Gastronomie ist noch härter getroffen. Viele Restaurants verkaufen Speisen auch außer Haus. Das sind kleine Angebote, um zu zeigen, wir sind noch da und wir geben nicht auf. Unsere Kollegen im Hafenquartier sitzen alle in genau der gleichen Situation und sind existenziell betroffen.

Was sollte die Bundesregierung Ihrer Meinung nach tun, damit der Einzelhandel die Krise übersteht?

Also erstens muss das Bundeswirtschaftsministerium tatsächlich den Einzelhandel als echte Aufgabe in den Fokus nehmen. Das sind viele kleine Unternehmer, die haben keine Lobby wie die großen Konzerne. TUI oder Lufthansa, da hat man Milliarden reingegeben, um sie zu unterstützen. Aber der Einzelhandel arbeitet in der Breite, in ganz Deutschland. Wenn er jetzt existenziell betroffen ist, dann drohen viele Leerstände in den Städten. Diese Leerstände in den Innenstädten sind so etwas wie ein Krebsgeschwür. Wenn das anfängt, dann werden die Innenstädte nicht mehr attraktiv für die Bürger. Sie gehen dann lieber in die großen Einkaufsmärkte am Stadtrand. Aber lebendige Zentren sorgen für Lebensqualität. Wir bitten daher die Wirtschaftsministerien, Konzepte zu entwickeln, wie die Innenstädte nach Corona wiederbelebt werden können. Wir erwarten von den politisch Verantwortlichen eine Lernfähigkeit, damit wir nicht im Herbst dieses Jahres wieder vor den gleichen Fragen stehen.

Wie fällt Ihre persönliche Bewertung des bisherigen Corona-Managements von Bund und Ländern aus?

Der Stufenplan der Landesregierung Schleswig-Holstein vom 26. Januar war eine wichtige Etappe. Leider ist dieser Plan am 10. Februar von der Bundesregierung wieder einkassiert worden. Was ich mir auch wünsche, ist, dass wir eine offene, konstruktive, wissenschaftliche Debatte haben. Es müssen auch Wissenschaftler aus der Pädagogik, aus der Sozialwissenschaft, aus der Ökonomie mit in den Expertenrat der Bundesregierung hinein. Die medizinische Seite ist wichtig, aber wir müssen ebenfalls sehen: Welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgeschäden hat die Corona-Krise?

Was meinen Sie damit genau?

Wir haben jetzt die Kinder und Jugendlichen bei den Kindergärten und Schulen im Blick. Das ist gut, dass wir vielen Familien helfen, aber insbesondere den Kleinen, denn die sollen lebenswert aufwachsen. So ist es auch mit dem Einzelhandel, wenn der nicht in den Blick genommen wird, entsteht ein Schaden für die Gesamtgesellschaft. Ich habe die soziale Marktwirtschaft so verstanden, dass auch Kleine groß werden können. Wenn wir aber erleben, dass nur die großen Konzerne die Gewinner der Corona-Krise sind, wenn Amazon im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 30 Prozent erhöhen kann und es auf europäischer Ebene nicht gelingt, diese großen Konzerne auch entsprechend steuerlich heranzuziehen, dann fehlt nachher das Geld, um beispielsweise Krankenhaussysteme zu finanzieren und die sozialen Probleme zu bewältigen. Eine bestimmte Gruppe wird immer reicher und die anderen haben zu leiden. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Daran muss in Berlin und in Brüssel endlich gearbeitet werden.