Die ganz große Shoppinglust ist längst nicht zurück, trotzdem wächst die Zuversicht in der Geschäftswelt in Gettorf. Nach der Corona-Flaute zu Beginn der Pandemie klingelt es langsam wieder in der Kasse. Es waren pfiffige Ideen gefragt, die sich auszahlen. Mancherorts brummt der Laden.