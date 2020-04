Der große Ansturm ist ausgeblieben. In Eckernförde tasten sich Einzelhändler und Kunden vorsichtig an die neuen Corona-Öffnungsregeln heran. Viele gehen aus Neugier nur spazieren in der Fußgängerzone, doch auch erste Einkäufe werden wieder getätigt - und ein Frühlingseis genossen.