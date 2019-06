Wer war Eivind Berggrav? Die Altenholzer nahmen den norwegischen Bischof, der von den Nationalsozialisten verfolgt wurde und ihnen trotzte, zum Namensgeber. Der Lutheraner war Brückenbauer, Friedensstifter, Versöhner, der nur ein Jahr nach dem zweiten Weltkrieg auf die Deutschen zuging. Er starb 1959.

Auch in seinem Geist wird am 15. und 16. Juni in Stift gefeiert. Am Sonnabend gibt es ein Musikereignis, das Weltliches und Kirchliches in ungewohnter Weise vereint. Das „Sacred Concert“, komponiert und dreimal aufgeführt von Jazz-Größe Duke Ellington, beginnt um 19 Uhr. Akteure sind die Stifter Kantorei, die Bigband Jazzigs, Gesangsolistin Katharina Schwerk und Stepptänzerin Cordula Decker. Karten kosten 10 Euro und können in der Buchhandlung im Wohld sowie an der Abendkasse gekauft werden.

Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der Festgottesdienst „Schätze heben“ mit Beiträgen beider Pastoren, von Kirchengemeinderatsmitgliedern, einer 17-jährigen Schülerin und kurzen Lesungen, die Flüchtlinge halten, sowie Bildpräsentationen. Auch Propst Sönke Funck spricht zu den Gästen.

Anschließend gibt es bis zum Nachmittag Musik der Downstairs-Dixieland-Company, Kinderspiele, Speis und Trank, Mitsingeaktionen mit Kantorin Susanne Schwerk, Führungen durch die Kinderkrippe, Zauberkunststücke. Vorgestellt wird das Jubiläumsbuch „Glaubensschätze“, das Altenholzer mit ihren Beträgen gefüllt haben.