Bereits zur Premiere am Freitagabend verfolgten bei sonnigem Wetter rund 150 Kinder und Erwachsene auf Sitzbänken und selbst mitgebrachten Campingstühlen das Spiel. „Die Leute finden es toll, dass überhaupt etwas stattfindet“, sagte Stefan Dietrich, Veranstaltungsleiter der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG). Der Verzicht auf das gewohnte Volksfest fiel Gudrun Bastian aus Rieseby zugegebenermaßen schwer, doch die Piratenshow gefiel ihr durchaus.

Den Haudegen Gold abgeknöpft

„Es ist kein Vergleich zum Vorjahr“, urteilte Urlauber Benjamin Lüddecke aus Wolfenbüttel, „aber die abgespeckte Version ist gut.“ Ehefrau Sandra und ganz besonders die beiden Kinder Vanessa (6) und Vincent (2) waren von der Piratenshow hin und weg. Voller Stolz zeigten die Lütten eine handvoll „Goldmünzen“ vor, die sie den Haudegen am Strand abgeknöpft hatten.

Keiner konnte sich durchmogeln

Kostenlose Tickets für die Aufführungen gab das Touristik-Team vorab in der Tourist-Info aus, um wegen der Corona-Bestimmungen die Besucherzahl im Auge zu behalten. ETMG-Ordner achteten darauf, dass sich niemand an der Absperrung vorbei in die Strandarena mogelte. „Es gab hier schon Badegäste, die das versucht haben“, berichtete Fabio Schumann mit Blick auf den zur Seeseite offenen Zaun, „wir weisen sie dann freundlich auf die Regelungen hin.“ Die Hinweise stießen auf Verständnis, Gemecker gab es deswegen bei der Premiere nicht.

Alles, was das Piratenherz begehrt

Die Absperrung war eigens blickdicht, um ein Gedränge von Passanten auf der Strandpromenade zu verhindern. Trotzdem blieben immer wieder Menschen vor der kleinen Arena stehen. Zumal die wilden Kornersfjord-Gesellen um den Vorsitzenden Thomas Neidt alias „Käpt’n Renate“ eine sehenswerte Show mit Säbeln, Pistolen und allem, was das Piratenherz sonst noch begehrt, ablieferten.

Die Frühgäste sind die härtesten

Am Sonntag stiegen Kapitän Flunker, Käpt’n Schwarzbart und Klabauter Jan in den Ring. Die drei Profi-Kleinkünstler freuten sich, dass bereits am Vormittag die Ränge gut besetzt waren. „Um 11 Uhr schon zur Show – ihr seid die Härtesten“, brüllte ihnen Schwarzbart entgegen. Der wilde Pirat trainierte mit dem Familien-Publikum erst einmal, wie sich richtige Seeräuber verhalten. Statt einem „Ja“ auf Fragen an die „Mannschaft“, musste schließlich ein kerniges „Ay, ay, Käpt’n“ erklingen. Vor allem die Kinder ließen sich schnell mitreißen. Aber auch manch Erwachsener hatte dabei seinen Spaß. So wurde Urlauber Michael kurzerhand in eine Feuer-Jonglage eingebunden.

Insgesamt 1500 Besucher

Ein wenig Zauberei brachten Flunker und Klabauter mit in die Show. Da wanderten Luftballone durch den Körper und verkürzten sich Festmacher-Tampen auf scheinbar magische Weise. Und da wurde auch ein bisschen geflunkert. Aber schließlich „wollen wir jede Menge Spaß haben“, gab Schwarzbart die Devise aus. Am Ende konnte auch die EMTG zufrieden mit dem kleinen Piratenspektakel-Ersatz sein. „130 bis 160 Besucher pro Veranstaltung sind gekommen“, bilanzierte Dietrich. Hochgerechnet auf die elf Piraten-Shows waren das immerhin rund 1500 kleine und große Zuschauer.

Von Christoph und Budde Rohde