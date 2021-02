Eltern klagen an: Neuer Busfahrplan für unsere Kinder ist eine Katastrophe

Schwedeneck

Kritik an der Schülerbeförderung mit dem Bus im Dänischen Wohld: Nachdem Eltern in Felm längere Fahr- und Wartezeiten durch den neuen Busfahrplan im Kreis Rendsburg-Eckernförde monierten, legen Kinder und Mütter aus Schwedeneck nach. Eine Unterschriftenaktion ist schon in Arbeit.

Im Lockdown vermisst Schülerin Mare aus dem Schwedenecker Ortsteil Krusendorf ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Umso mehr freut sich die Neuntklässlerin schon darauf, wenn endlich wieder durchweg Präsenzunterricht angesagt ist. Sobald die 14-Jährige aber an den Schulweg denkt, vergeht ihr jedoch beinahe die Vorfreude.

Verfehlt der Busfahrplan im Kreis Rendsburg-Eckernförde sein Ziel?

Mare und ihr Bruder Jorne (16) besuchen die Gemeinschaftsschule Friedrichsort (IGF) in Kiel. Ihre Mutter Hedda Dust spricht von einer bewussten Entscheidung für die Schule - auch wegen der Busanbindung.

Die Busanbindung bezeichnet die 44-Jährige jedoch seit der Fahrplan-Umstellung als „mittlere Katastrophe“. Ihre Mitstreiterinnen Julia Klüssendorf, ebenfalls aus Krusendorf, und Steffi Dallmann aus Grönwohld nicken zustimmend. Alle sprechen von einer Zumutung.

Vor der Fahrplanreform - an der Kreis, Nahverkehrsverbund NH.SH, Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner, das Busunternehmen Autokraft Jahre lang gefeilt hatten - setzte sich Mare morgens um kurz vor 7 Uhr in Krusendorf in den Bus, stieg problemlos in Stohl um und erreichte nach einer Fahrzeit von etwa einer dreiviertel Stunde die Schule. Den Zeiten trauert die Teenagerin, die im Lockdown einmal pro Woche zum Präsenzunterricht im Abschlussjahrgang („Ich mache danach aber weiter“) muss, schon jetzt gewaltig nach.

Busfahrplan im Kreis Rendsburg-Eckernförde: 40 Minuten warten bei Schnee und Regen?

Denn seit der Umstellung fährt der Bus ab Surendorf nach Kiel – und zwar um 7.03 Uhr. In den benachbarten Ortsteil könnte Mare zwar von Krusendorf ganz bequem mit dem Bus fahren, doch der startet bereits vor 6.30 Uhr. Die Folge: „Sie muss dann etwa 40 Minuten in Surendorf warten, bis es weitergeht“, so ihre Mutter. Im Sommer lasse sich das noch verkraften. Aber im Winter? Oder bei Regen?

„Deshalb fahre ich morgens lieber gleich mit dem Fahrrad nach Surendorf“, sagt Mare. Im Sommer radele sie ohnehin gern die komplette Strecke nach Friedrichsort. Im Winter hat ihre Mutter jedoch ein mulmiges Gefühl, wenn ihre Tochter - geschweige denn jüngere Kinder – auf der Allee zwischen Krusendorf und Surendorf unterwegs sind.

Neuer Busfahrplan im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt Eltern schwer im Magen

Hedda Dust sagt: „Es gibt keinen Radweg und keine Beleuchtung, außerdem sind die Autos dort ziemlich schnell unterwegs.“ Sie selbst habe als Radfahrerin schon brenzlige Situationen erlebt.

Bei dem Gedanken ist auch Julia Klüssendorf, deren Söhne Rasmus (11) und Lewin (16) ebenfalls die IGF besuchen, unwohl. Auch Steffi Dallmann liegt die neue Situation schwer im Magen: Um morgens den Bus in Krusendorf oder Surendorf zu erreichen, müssen ihre Kinder nun die viel befahrene Bäderstraße überqueren.

Doch bislang ging es in diesem Artikel nur um die Hinfahrt. Was noch fehlt, ist die Rücktour von der Schule und die bezeichnet Jorne scherzhaft als „Rundreise durch den Wohld“. Der 16-Jährige hat sich intensiv mit dem neuen Busfahrplan befasst – und schüttelt nur noch mit dem Kopf.

„Früher hat die Rücktour etwa eine dreiviertel Stunde gedauert“, rechnet der Elftklässler vor. Abfahrt gegen 13 Uhr an der IGF, Umsteigen in Dänischenhagen und danach ging es dann direkt bis nach Krusendorf. Jetzt betrage schon allein die Wartezeit beim Umsteigen in Altenholz-Lehmkaten rund 40 Minuten.

Busfahrplan im Kreis Rendsburg-Eckernförde sorgt für Fahrten von mehr als einer Stunde

Ansonsten bleibe noch die Mammut-Route über Borghorsterhütten und Noer bis nach Krusendorf. „Man ist dann über eine Stunde unterwegs“, so Jorne und schiebt augenzwinkernd nach, „hat dann aber einiges vom Dänischen Wohld gesehen.“

Schülerinnen und Schüler sowie Eltern fordern dringend eine Überarbeitung des Busfahrplanes. Hedda Dust sammelt Unterschriften. Zu den Adressaten gehört unter anderem der Kreis Rendsburg-Eckernförde. „Die Idee war doch eigentlich, die ländliche Region besser anzubinden“, sagt die Lehrerin, „tatsächlich wünscht sich jetzt so mancher Jugendliche, so bald wie möglich einen Führerschein zu haben – das ist doch absurd.“

Wegen der Busfahrplan-Reform sind beim Kreis Rendsburg-Eckernförde schon allerhand Beschwerden eingetrudelt: „Wir gucken uns alles an“, versichert Fachbereichsleiter Martin Kruse, der für den neuen Nahverkehr zuständig ist. Es habe auch schon Ortstermine gegeben.

Busfahrplan im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Kommt eine Lösung?

In einer eigens geschaffenen Arbeitsgemeinschaft für die Schülerbeförderung, in der Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie Vertreter von Ämtern und Autokraft mitwirken, werde an einer Lösung gearbeitet – in der Pandemie bei virtuellen Treffen. Eine Überarbeitung ist laut Kruse für April oder Sommer geplant. Denn das Ziel laute, dass auch so viele Kinder und Jugendliche wie möglich vom ÖPNV profitieren sollen.

Was die Schülerbeförderung angeht, gilt laut Kreisverwaltung übrigens: Besucht ein Kind eine Schule im Kreisgebiet, ist der Schulträger (Verband, Kommune) zuständig. Beim Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt wiederum die Zuständigkeit, wenn die Schule außerhalb des Kreisgebietes liegt.