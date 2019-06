Altenholz

Nach Angaben der Polizei handelt es sich an der Stelle allerdings nicht um einen Unfallschwerpunkt – die gebe es in Altenholz auch an anderer Stelle nicht. Der kritisierte Zebrastreifen sei bei angemessenem Fahrverhalten zudem nicht schwer einsehbar. Allerdings komme es natürlich vor, dass dort und andernorts mal schneller gefahren wird: „Das Fahrverhalten insgesamt ist schlechter geworden.“

Hupen an der Haltestelle

Dazu passt die Anmerkung einer anderen Altenholzerin zur Kreuzung Ostpreußenplatz/ Dänischenhagener Straße, unweit des kritisierten Zebrastreifens: Dort werde man an der Haltestelle angehupt, wenn man hinter einem Bus wartet. Zwar dürfen Busse überholt werden, wenn sie stehen, erklärt die Polizei: allerdings nur im Schritttempo und mit äußerster Vorsicht, um nicht Passanten zu gefährden, die nach dem Ausstieg die Straße queren.

Mancher beschleunigt hier Richtung B503

Manche Autofahrer, hieß es in der Diskussion in der Einwohnerfragestunde, betrachteten die Dänischenhagener Straße aber wohl als Zubringer zur Bundesstraße 503 und beschleunigen frühzeitig. Allgemein gilt für den Bereich: Zu Stoßzeiten – zum Beispiel während des morgendlichen Bring- und Holverkehrs zu den Schulen und zur Kita – liegen hier schon mal die Nerven blank, zu anderen Zeiten ist die Lage oft sehr übersichtlich.

Eine Anwohnerin regte an, die Kreuzung zum Ostpreußenplatz insgesamt bei der Ortskernsanierung zu überplanen. Das ist ohnehin vorgesehen: Es gibt unter anderem den Vorschlag, den Bereich in einen Kreisel umzuwandeln. Da zudem auch am Stegeltor auf dem Gelände des einstigen Getränkemarktes Wohnbebauung geplant ist, müsse man auch über die Anbindung dieses Ortsteils nachdenken, hieß es aus der Kommunalpolitik.

Thema für die Verkehrsschau

In Sachen Zebrastreifen erklärte Bürgermeister Carlo Ehrich, er nehme das Thema mit in die nächste Verkehrsschau: „Dann sind alle Verantwortlichen dabei.“ Diese sei im Spätsommer/Herbst geplant. Er wies darauf hin, dass es auch schon Überlegungen gab, die Dänischenhagener Straße in eine Einbahnstraße umzuwandeln: „Das wurde während der vorbereitenden Untersuchungen zur Ortskernsanierung diskutiert.“

CDU hatte sich jetzt Sachstand gewünscht

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Mike Buchau hatte wegen der Anwohnerkritik angeregt, das Thema Zebrastreifen in den Bauausschuss zu geben: Dort könne geprüft werden, was möglich wäre. Er zeigte sich verwundert, dass das Thema nicht in der Sitzung am Montag, 24. Juni (Rathaus, 17.30 Uhr) auftaucht, auch wenn der Schwerpunkt dieser Sondersitzung beim Thema Neubaugebiet liegt: „Diesen wichtigen Punkt hätte man zumindest mit einem Sachstand versehen können.“ Er wies darauf hin, dass Bürger sich mit Anliegen auch immer direkt an seine Fraktion wenden könnten.

