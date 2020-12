Florian Huber hat auf dem Grund der Ostsee eine Enigma entdeckt. Die Verschlüsselungsmaschine nutzten die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Seit dem Sensationsfund steht Hubers Telefon nicht mehr still. Dennoch nimmt er sich Zeit, um Kinder für den Forscherjob zu begeistern. In Schwedeneck klappte das.

Von Jan Torben Budde