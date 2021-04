Das für den 23. April in Eckernförde geplante Konzert der Neuen Musik mit dem Ensemble Reflexion K kann nicht, wie geplant, in Eckernförde stattfinden. Nach Angaben der Veranstalter wird der Auftritt auf Donnerstag, 29. April, in das Nordkolleg Rendsburg verschoben. Beginn ist um 19.30 Uhr.