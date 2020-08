Schwedeneck

"Auf der Fördestraße aus Kiel raus geht nichts mehr", meldete die Einsatzleitstelle der Polizei in Kiel schon um kurz vor 11 Uhr am Sonnabend. "Wer eigentlich nach Schilksee oder Strande will mit dem Auto, sollte umkehren oder nicht mehr losfahren."

"Auch Surendorf, Dänisch Nienhof, Jellenbek und Stohl in Schwedeneck sind dicht", bestätigte Schwedenecks Bürgermeister Sönke Peter Paulsen um 14 Uhr. "Dazu kommt gerade der GAU: Im ganzen Ort ist der Strom jetzt ausgefallen, Ursache unbekannt. Kassenautomaten, im Supermarkt, bei den Strandlokalen - nichts geht mehr."

Parkplätze waren schon am Morgen voll

"Die Touristik in Surendorf hatte schon morgens gemeldet, dass in Surendorf die Straße zum Strand gesperrt werden muss", sagte der Polizeistprecher. "Parkplätze und Strand waren sehr früh voll."

Das bestätigte Noers Bürgermeisterin Sabine Mues auch für die Strandzufahrt im Ortsteil Noer und die Parkmöglichkeiten. In Lindhöft, wo der Parkraum sehr begrenzt ist, "läuft gerade die Wiese voll, die ein Landwirt als Ersatzparkplatz zur Verfügung gestellt hat. Danach geht nichts mehr bei uns."

Erntemaschinen kommen in Noer und Schwedeneck nicht durch

Verärgert seien Anwohner und Landwirte. Stichstraßen und Zufahrten zu landwirtschaftlichen Flächen würden illegal zugeparkt. Mues: "Wir sind in der Erntezeit, überall müssen Mähdrescher und andere Maschinen durch. Und Autos stehen schon jetzt auch direkt an der Bäderstraße beim Schloss Noer. Das geht gar nicht."

Das Polizierevier Eckernförde hat aufgrund des zu erwartenden Andrangs an diesem Wochenende vier Beamte mehr im Einsatz an der Küste zwischen Strande und Eckernförde.

Falschparker in Eckernförde und Küstenorten werden abgeschleppt

Sie kontrollieren den Verkehr und das Einhalten der Abstandsregeln in den Badeorten das ganze Wochenende punktuell. Falschparker, die behindern, sollen gnadenlos abgeschleppt werden. Die Ordnungsämter im Wohld und Eckernförde lassen in allen Badeorten Knöllchen verteilen.

In Eckernförde waren gegen zehn Uhr schon fast alle 250 Tagesstrandkörbe ausgebucht, bestätigte Touristikchef Stefan Borgmann. Die Situation auf den zahlreichen Parkplätzen in Strandnähe blieb das Chaos aus. Sie waren voll belegt, aber Sucherverkehr gab es kaum.

Viele Badelustige kamen gleich mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Etliche sprangen nur ein paar Mal in die Fluten, um dann wieder nach Hause zu fahren oder Eis essen zu gehen.

Halten die Strandgäste in den Badeorten die Corona-Abstände ein?

"Wir erwarten schon, dass es heute auch morgen, am Sonntag, sehr voll wird und alle Parkplätze besetzt sind", so Borgmann. "Das war auch schon am Freitag so. Aber ich sehe es gelassen, die Leute zeigen Verantwortung und bleiben ganz gelassen."

Bei genauem Hinsehen waren die Lücken zwischen den Badegästen am Strand tatsächlich weit genug im Hinblick auf die Corona-Auflagen. Das bestätigte auch ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der das Geschehen beobachtete.

Die Leitstelle der Polizei hatte am Sonnabendmittag an Ausflügler appelliert, auf Fahrten in überfüllte Badeorte zu verzichten.

DLRG in Eckernförde bestätigt entspannte Lage am Strand

Die Ehrenamtler der DLRG in Eckernförde hatten am Nachmittag alle Wachposten am Haupt- und am Südstrand besetzt. Mark Milster aus Bremen, der mit fünf weiteren Mitglieder der Ortsgruppe Delmenhorst und 13 Mitstreitern aus Jena gerade den Dienst für zwei Wochen aufnahm, war positiv überrascht.

"Keine Quallen, kühlender auflandiger Wind, der das Abtreiben von Gummibooten verhindert, entspannte Badegäste - was will man mehr?", merkte er an.

Bis zum Nachmittag gab es nur kleine Einsätze für die jungen Lebensretter: Pflaster aufkleben, Kinder zurück zu den Eltern bringen und eine Geldbörse, die eine ehrliche Finderin abgab, der Besitzerin zukommen lassen.

