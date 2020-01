Keine gefährlichen Fasern in Kreishalle

Altenholz

In der Kreishalle trainieren die Sportler des TSV Altenholz, außerdem findet dort der Schulsport des Gymnasiums statt. Umweltschutztechnikerin Silke Plietzsch hatte aber schon vor der Probenname mit Blick auf die Bauweise vermutet: „In der Halle kann die Faserbelastung nicht hoch sein.“

Grund für die erste vorsichtige Entwarnung: Über der geschlossenen Hallendecke gibt es noch eine Dampfsperre, darüber eine Holzkonstruktion. Zwischen diesen Balken liegen, zum Teil allerdings offen, Platten mit künstlichen Mineralfasern (KMF). Mit ihnen wurde die Decke gedämmt, wohl im Jahr 2001.

Vier Messpunkte, keine WHO-Fasern

Mittlerweile liegt das Ergebnis der Untersuchung vor: An allen vier Messpunkten in der Halle wurden keine WHO-Fasern nachgewiesen. Diese können Lungenkrebs verursachen: Eine WHO-Faser hat eine bestimmte Form und Größe, so dass sie bis tief in die Lunge eindringen kann. Die Größe wurde bei einer Untersuchung im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO (World Health Organisation) ermittelt, daher der Name.

Eine technische Begehung in Altenholz zum Zustand der Halle hatte ergeben, dass die Fasern im – nicht öffentlich zugänglichen – Wartungsbereich oberhalb der Halle „in hoher Konzentration“ vorkommen dürften. Durch Undichtigkeiten könnten diese auch in die Halle gelangen. Daraufhin wurde die Messung in Auftrag gegeben.

Zusätzliche Abschottung an den Trennwänden

Nach Angaben der Umweltschutztechnikerin gibt es aber im Bereich der Hallentrennwände eine zusätzliche Abschottung. Bis auf einen kleinen Ausschnitt um die Zahnkette gebe es daher keinerlei Eintragsmöglichkeit in die Halle: Fasereinträge aus dem Deckenbereich, die eine messbare Auswirkung auf die Raumluft der Halle haben, seien „von hier nicht zu erwarten“.

Betroffen von der Sperrung waren vor allem die Handballer des TSV Altenholz - von den Zwergen bis zu den Drittliga-Männern: Für die Zeit der Sperrung gab es einen Notfallplan.

