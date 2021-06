Im Frühjahr gab es noch Sorge in Sachen Kinderbetreuung in Gettorf. Die Zahl der vorhandenden Plätze für Kids unter und über drei Jahren schien deutlich zu knapp, weil so Eltern viele ihre Schützlinge schon angemeldet hatten. Jetzt ist die Lage auf einmal entspannt. Einige Eltern machen Rückzieher.